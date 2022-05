Test: cosa ti impedisce di avere successo nella vita?

Attraverso questo test potrai scoprire qual è il motivo che non ti permette di essere felice. Dovrai solo scegliere un capo di abbigliamento

La felicità è probabilmente la cosa che l’essere umano desidera di più. Essere felici può avere significati diversi in base alle esigenze di ogni persona. C’è chi è felice quando diventa genitore, c’è chi è felice quando ottiene il lavoro dei suoi sogni e chi si accontenta di molto meno, come ad esempio una pizza in compagnia degli amici più stretti.

Tutte queste tipologie di persone hanno una cosa in comune: essere felici vuol dire avere successo, non solo dal punto di vista professionale ma anche nella sfera privata. Ad esempio, per qualcuno riunire la propria comitiva un paio di volte a settimana può essere un successo. Per altri, al contrario, avere successo vuol dire diventare l’amministratore delegato di una grossa multinazionale.

Attraverso questo test potrai scoprire perché non hai ancora ottenuto successo nella vita. Potrai comprendere meglio perché i tuoi desideri non si sono ancora avverati. Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre capi di abbigliamento diversi. Quale preferisci? Fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso. Dietro ogni selezione si nasconde un profilo. Questo test non ha alcuna validità scientifica.

I profili del test

Smoking: ti piace vestire elegante? Questo test sulla personalità sottolinea quanto tu sia troppo ambizioso in questo momento. Dovresti abbassare l’asticella, non perché tu non sia capace ma perché adesso non è il momento di esagerare. Potrai essere felice ed avere successo anche attraverso gesti semplici.