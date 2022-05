Una Vita anticipazioni: un’amara sorpresa per Alodia

By

Amore, intrighi e volta faccia, animano lo sfonda di Una Vita, la telenovela di punta che sta spopolando sulle reti Mediaset. Alodia, la protagonista delle anticipazioni del giorno, non se la vedrà per niente bene. Ecco qualche chicca che i fan della soap non si sarebbero mai aspettati.

Se le storie appassionanti sono il tuo forte e sei un fan di Una Vita, sei nel posto giusto, perché ci sono delle grandi novità che stanno cuocendo in pentola. Si tratta delle anticipazioni inerenti i fatti delle prossime puntate, fatte di avvenimenti unici che non solo sconvolgono, ma stravolgono tutte le carte in tavola! Mettiti comodo, perché le ultime news vanno lette con cura e nel minimo dettaglio.

L’amore è il vero protagonista della puntata, ma insieme ad esso l’amarezza dei sogni infranti finisce per avere la meglio. Alodia è una giovane forte e piena d’amore, specialmente non riesce a smetterla di stare con i piedi per terra, dato che i suoi sentimenti sono forti.

Fantastica sulla possibilità di avere una vita con Ignacio, ma Casilda, più attenta, invita Alodia a tenere un profilo basso, e la ragione sarà abbastanza evidente nell’appuntamento di oggi.

Perché la notizia sconvolgerebbe tutti, persino quelli meno legati al personaggio.

Alodia è protagonista di avvenimenti sconcertanti!

Di fatti sconcertanti già se ne era visti abbastanza, dopo le ultime due morti e gli sconvolgimenti generati, non si sa più cosa aspettarsi. Il punto è che dopo la notizia di oggi, tutto cambia, specialmente il rapporto tra Alodia e Ignacio, perché i fatti che hanno condizionato il loro rapporto hanno finito per distruggere quanto sognato e sperato. La rivelazione inerente le anticipazioni, lascia senza parole.

Come già detto, Alodia è molto innamorata di Ignacio. Infatti ha perso la testa per l’uomo con il quale vorrebbe costruirsi un futuro. Casilda, non lasciandosi incantare dalla magia del momento, la invita a parlarci, ed è dalla discussione con l’uomo che il castello dei sogni va in frantumi.

Dopo la passione scoppiata tra i due, la donna teme di essere rimasta incinta, ma al sol sentire questa possibilità, l’amato fa intendere che la abbandonerebbe senza pensarci due volte. Questa rivelazione fa così male ad Alodia che sviene davanti a Bellita, e finisce per cadere in una profonda tristezza.

Al tempo stesso, Ignacio è troppo impegnato per badare a lei, perché avrà a che fare con la gestione di un traffico di scheletri umani che lui stesso prende dai cimiteri insieme a Florencio. Beccati sul fatto da Miguel, è bene che cambino attività, altrimenti se la vedranno brutta.

Insomma, si tratta di vere bombe, anche se già la terribile confessione di cui si era parlato, aveva dato i suoi frutti. La soap ha questo successo proprio per la miriade di fatti che avvengono e che stravolgono le carte in tavola. Al momento, in attesa di ulteriori svolgimenti, restiamo aggiornati.