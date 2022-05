Giorgia Rosati, dopo Matrimonio a prima vista si consola con loro!

Anche l’ultima coppia rimasta insieme dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista è scoppiata, ma sono in buoni rapporti: i messaggi parlano chiaro

Il destino delle coppie di Matrimonio a prima vista dopo la trasmissione è sempre stato più o meno un mistero per i tantissimi fan del dating show. Anche chi ha lasciato il programma confermando il matrimonio, ha avuto poi un destino quasi sempre incerto. Uno di questi casi riguarda la coppia formata da Giorgia e Antonio: bisogna togliersi immediatamente il grande dubbio. Si sono lasciati o no dopo la fine dell’ultima edizione? La risposta è sì, i due non stanno più assieme. Ma come spesso avviene per le coppie di Matrimonio a Prima vista, la chiusura della relazine non significa un distacco totale, anzi. Anche loro, a quanto pare, sono rimasti in ottimi rapporti.

Gli indizi arrivano dai messaggi social che i due diffondono, dai quali si evince che sembrano essere ottimi amici. Eppure, moltissimi fan del programma hanno tanti dubbi. Giorgia Rosati e Antonio Quarta sono stati l’unica coppia ad essere uscita salva dal programma. Anche nello speciale “E poi”, si sono presentati insieme con le fedi al dito. Insomma, sembrava essere tutto pronto per festeggiare la terza coppia ancora in piedi tra tutte quelle che hanno partecipato sin dalla prima edizione (le altre sono Sergio e Jessica e Francesco e Martina).

Dopo Matrimonio a prima vista l’amore sembra finito

A questi vanno contati anche Francesca e Andrea, che seppur reduci entrambi dalla trasmissione non erano una coppia formata dagli esperti. Invece, Giorgia e Antonio vanno tolti da questa lista perché non stanno più insieme. Gli indizi arrivano chiaramente dai messaggi social. I due si sono lasciati e i post pieni di rimpianti di lei lo dicono chiaramente. Tuttavia, il loro rapporto esiste ancora, nel senso che si sentono e qualcosa fa pensare che pur non essendo più marito e moglie qualcosa tra di loro potrebbe ancora esserci. Lo fanno capire i vari messaggi che si scambiano (pubblicamente, tra l’altro) in cui fanno capire che in un certo senso ancora si “aspettano”.

Sarà davvero così? Intanto Giorgia fa capire che in questo momento anche le sue amiche sono importanti. O meglio, sono al centro della sua vita. “La vita può essere un tornado, ti travolge e spesso puoi solo rimanere a guardare. Ma una cosa l’ho fatta bene, ho scelto le giuste compagne di viaggio. Oltre ogni ragionevole dubbio! Oltre ogni ragionevole follia!”, ha scritto nel suo ultimo messaggio su Instagram.