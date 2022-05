Test: scommettiamo che non risolverai il rompicapo?

Per risolvere il test di oggi avrai bisogno di valutare con attenzione tutti i dettagli. Pensi di esserne capace? Vediamo cosa sai fare

Francesca sta facendo alcuni lavori di ristrutturazione nella casa estiva, in modo da fittarla ad un prezzo più competitivo. Ad un certo punto, si rende conto che le manca qualcosa per completare i lavori. Decide di andare in ferramenta. La nostra amica chiede al commesso il prezzo del utensile che le serve e lui, con gentilezza e professionalità, risponde immediatamente.

“Cara signora, per uno spenderà un euro, per dodici, spenderà 12 euro”. A quel punto, Francesca gli chiede: “E per 144 quanto spenderò?”. Il commesso, a questo punto seccato, le risponde: “Naturalmente, tre euro”. Considerando che il commesso è calmo in un primo momento e che poi perde leggermente la pazienza, cosa vuole acquistare Francesca dal ferramenta?

La soluzione del test

I test di logica e ragionamento richiedono molta attenzione. La prima cosa da fare è isolare i dettagli importanti da quelli inutili, inseriti nel testo del rompicapo solo ed esclusivamente per trarre in inganno l’utente. Se hai dato la risposta corretta, vuol dire che hai saputo valutare con attenzione i particolari più importanti e quindi meriti i nostri complimenti, non era per niente facile.

Se, al contrario, non hai dato la risposta, non preoccuparti. Non è la fine del mondo, vuol dire che hai soltanto bisogno di maggiore pratica con dei test simili a questo. Vedrai che in futuro riuscirai a diventare bravissimo. Adesso passiamo alla soluzione del test. Le uniche cose che la nostra amica potrebbe comprare in ferramenta, leggendo la conversazione, sono delle cifre in ottone per comporre il numero civico della sua casa.

Per questo motivo, una cifra costa un euro. Per formare il numero 12 è necessario acquistare due cifre, quindi il conto sarà di 2 euro. Di conseguenza, per formare il numero 144 sarà necessario spendere 3 euro per tre cifre. E così via. Ecco perché il commesso risponde spazientito all’ultima domanda, dava per scontato che Francesca avesse capito il meccanismo. E tu, lo avevi capito o hai avuto bisogno di più tempo come è accaduto alla nostra amica?