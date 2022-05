Fiori d’arancio a Mediaset: il matrimonio dopo 24 anni di fidanzamento!

Uno dei volti noti più apprezzati e stimati di Mediaset ha dato un bellissimo annuncio: finalmente ha deciso di sposarsi dopo 24 anni di fidanzamento

Si tratta di uno dei volti più noti e apprezzati di Mediaset. Da anni protagonista sugli schermi, essendo una delle giornaliste più apprezzate della televisione. E’ un volto notissimo del TG5, diventato ormai familiare perché entrato nelle case degli italiani con garbo e la bravura nello svolgere la sua professione. Si tratta di Cesara Buonamici, una delle giornaliste “storiche” del TG5. Pur essendo laureata in farmaci, da giovane ha iniziato l’attività di giornalista. E’ entrata in Fininvest (l’ex nome di Mediaset) nel 1982 e da allora non ne è mai uscita.

Conduce il popolarissimo TG5 da ben 23 anni, ma è stata vista spesso anche in altri contesti. Ha fatto perfino l’attrice, visto che ha partecipato alla serie “Uno Bianca” e ha avuto un ruolo nel film “Immaturi”. E’ stata anche protagonista del film Box Office 3D con Ezio Greggio. Nonostante non sia più una ragazzina Cesara è una bellissima donna con un fisico mozzafiato. Difficile rimanere indifferenti al suo fascino. Tuttavia, da ben 24 anni è innamorata del suo compagno, il medico Joshua Kalman.

La giornalista di Mediaset ha annunciato le sue nozze: la bella notizia

E proprio a questo proposito è arrivata una grande notizia: i due hanno deciso di convolare a nozze, mettendosi finalmente la fede al dito dopo tanti anni. La notizia è arrivata da Novella 2000 ed è ufficiale, visto che proprio la Buonamici ha dato l’annuncio. Foto preparative e cerimonia con rito civile a Fiesole, città d’origine della giornalista. Lei però vive a Roma con il suo compagno, che è un medico 71enne al quale presto dirà di sì.

Non è stata comunicata la data delle nozze, ma a quanto pare queste sono imminenti e dovrebbero arrivare entro settembre. Cesara non ha figli, a quanto pare non per sua scelta ma perché non sono arrivati. Una cosa che le ha procurato molto dispiacere, come lei stessa ha confessato in alcune interviste, ma che non le ha mai impedito di amare intensamente il suo compagno, che sposerà presto.