Franco Bortuzzo: stoccata al veleno a Lulù, Manuel reagisce così

Franco Bortuzzo ha lanciato una stoccata al veleno a Lulù Selassiè dopo le sue recenti dichiarazioni sulla storia, ormai giunta al capolinea, con Manuel.

Franco Bortuzzo è stato protagonista di alcune recenti dichiarazioni da parte di Lulù Selassiè. La Princess ha dichiarato, attraverso una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini che ha permesso lei e Manuel Bortuzzo di conoscersi durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, che la colpa della fine della sua relazione è da imputare all’ex suocero che non l’avrebbe mai accettato e reso la loro vita impossibile.

Il padre di Manuel in un primo momento aveva scelto di stare in silenzio ma nelle scorse ore, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha scelto di rompere il silenzio e di rivelare la sua versione della storia a cui a breve seguirà la reazione del figlio.

Franco Bortuzzo replica a Lulù Selassié: suo figlio Manuel reagisce così

Franco Bortuzzo, che di recente è stato protagonista di uno strano video spuntato sui social, ha deciso di replicare alle recenti dichiarazioni della sua ex nuora, precisando fin da subito che a lui non piace interferire con la vita privata di suo figlio.

“Non mi piace interferire con le sue vicende personali” ha subito premesso, prima di lanciare la stoccata al veleno a Lulù Selassiè. “Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo“ ha poi concluso, facendo intendere di non aver mai visto di buon occhio questa relazione e durante l’esperienza di suo figlio al Grande Fratello Vip questo sentore era già stato avvertito in numerosi occasioni come quando aveva evitato di salutare la Princess durante una sorpresa nella casa concentrandosi su tutti gli altri concorrenti.

Manuel Bortuzzo come ha reagito di fronte a tutto questo? Lo sportivo ha eliminato tutte le foto dai social che lo ritraggono al fianco della sua ex e nelle prossime ore sarà ospite negli studi di Verissimo dove sicuramente romperà il silenzio in merito a questa vicenda in cui il pubblico della rete vuole vederci chiaro, considerando che ha seguito questa storia fin dai suoi inizi durante il corso dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia.