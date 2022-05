Test: soltanto una mente brillante riuscirà a indovinare la risposta

Questo test è adatto alle persone che hanno voglia di tenere in allenamento la propria mente. Prova a dare la risposta esatta, vediamo cosa sai fare

Giacomo e Felice sono vicini di casa. Entrambi hanno un giardino e decidono di piantare alcuni alberi per avere un po’ di ombra, in vista dell’estate. In questo modo, potranno rilassarsi montando un’amaca e potranno godersi la bella stagione nei loro giardini di circa 70 metri quadri. Una volta terminata l’operazione, Felice dà un’occhiata nel giardino di Giacomo e nota un dettaglio.

“Giacomo, secondo me hai piantato pochi alberi, in questo modo non avrai mai un’ombra sufficiente per coprire tutto il giardino. Guarda me, io ne ho piantati di più, se prendessi un solo alberello dal tuo giardino ne avrei il triplo dei tuoi”. Ma Giacomo non è per niente d’accordo e non fa nulla per nasconderlo a Felice, infatti gli risponde immediatamente.

“Caro amico Felice, sei in evidente errore. Se io prendessi un albero dal tuo giardino, avremmo lo stesso numero di alberi”. Quanti alberi hanno piantato Giacomo e Felice?

La soluzione del test

I test di logica e ragionamento servono per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori ma possono anche rappresentare un ottimo modo per rubare qualche minuto alla routine quotidiana. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Prova a cimentarti in un test del genere ogni giorno, vedrai che riuscirai in poco tempo a risolverlo in meno di sessanta secondi.

Leggendo la conversazione, si evince subito un dettaglio: Felice ha piantato un numero di alberelli maggiore rispetto a quelli di Giacomo. La risposta corretta è la seguente: Felice ha cinque alberi e Giacomo soltanto tre. Il motivo è molto semplice, basta eseguire correttamente i calcoli e ragionare con calma, possibilmente trovando soluzioni logiche. È un obbligo se vuoi risolvere un test del genere.

Se Felice prendesse un albero dal giardino di Giacomo avrebbe il triplo dei suoi alberi. Quindi, compiendo questo gesto, Felice avrebbe sei alberi e Giacomo soltanto due. 6 è il triplo di 2. Viceversa, se fosse Giacomo a prendere un albero dal giardino dell’amico, avrebbero entrambi lo stesso numero di alberi. Ecco perché Felice ha piantato cinque alberelli e Giacomo ne ha piantati tre.