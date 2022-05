New Girl, 5 curiosità sulla serie televisiva statunitense

New Girl è una delle serie televisive più seguite degli ultimi anni. Qual è stato il segreto del suo successo? Scopriamolo insieme grazie ad alcune curiosità

New Girl è una serie televisiva statunitense andata in onda dal 2011 al 2018. Lo show è andato avanti per sette stagioni ed ha ottenuto un notevole successo, sin dalla messa in onda del primo episodio, avvenuta il 20 settembre 2011 negli Stati Uniti d’America ed il 25 gennaio 2012 in Italia. Le avventure di Jess, Nick, Schmidt e gli altri hanno appassionato molto i telespettatori.

La serie è stata prodotta da Fox e racconta le avventure, sentimentali e non solo, di alcuni giovani trentenni. Si tratta della produzione televisiva che ha reso celebre l’attrice Zooey Deschanel, vista successivamente anche in un videoclip di Katy Perry, Not the End of the World. Oggi vogliamo svelarti alcune curiosità su New Girl che sicuramente non conoscevi. Eccone cinque!

5 curiosità su New Girl

Il rapporto tra Jake Johnson e Max Greenfield: Nick Miller e Schmidt sono grandi amici nella serie ma anche nella vita. Si sono conosciuti durante i cast. I due si inviavano un messaggio prima del colloquio per evitare di utilizzare vestiti simili. In questo modo, nessuno dei due avrebbe messo in imbarazzo l’altro. Sono dei gesti onesti che raramente si vedono tra le star del cinema.