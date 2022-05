Isola dei Famosi, Vladimir smaschera i naufraghi in diretta: la verità nuda e cruda

All’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha smascherato i naufraghi durante il corso della diretta rivelando come stanno le cose realmente.

Vladimir Luxuria è tornata nelle vesti di opinionista in quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Ruolo che le calza a pennello in quanto, sempre con il massimo dell’educazione, dice ciò che pensa senza mai nascondersi dietro ad un dito. Come ad esempio durante la diretta di questa sera ha subito rimproverato i naufraghi di Ilary Blasi, smascherando quelle che sarebbero le loro reali intenzioni.

Il tutto è iniziato con il ritorno di Lory Del Santo in Playa, in quanto dopo aver perso al televoto aveva soggiornato per qualche tempo a Playa Sgamada. La showgirl non è stata accolta nel migliore dei modi e durante il corso della settimana ha avuto parecchie discussioni per motivi assai futili come ad esempio il bruciare un piccolo rametto.

Loro hanno ammesso di volerle soltanto spiegare come stanno le cose, ma Vladmir Luxuria ci ha visto lungo e li ha subito smascherati.

Vladimir Luxuria stronca i naufraghi dell’Isola dei Famosi

Lory Del Santo non appena era ritornata nel gruppo principale ha dovuto fare i conti con la divisione in due gruppi nonostante la produzione li avesse uniti in uno unico. La showgirl, essendo mancata per qualche tempo, ha subito precisato di non avere alcuna intenzione di schierarsi a favore di uno o contro l’altro perché esente da queste dinamiche.

“A loro non importa del rametto” è subito intervenuta Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi. “Ti vanno contro soltanto perché non ti sei voluta schierare” ha poi aggiunto sganciando la bomba contro i naufraghi considerando anche che secondo Edoardo Tavassi, che ha deluso Nicolas Vaporidis in diretta, quella di Lory è stata una strategia nella speranza di non ricevere alcun voto da parte dei due gruppi e di proseguire il suo percorso in Honduras in piena tranquillità.

