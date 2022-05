Test logica: come farà l’automobilista a non investire il pedone?

Questo test ti consentirà di salvare la vita di una persona. Dovrai ragionare con calma e dare la risposta esatta. Vediamo cosa sai fare

Un automobilista decide di partire da casa sua per raggiungere la propria famiglia al mare. L’uomo abita a Bernalda, in provincia di Matera. La sua famiglia è in vacanza in Puglia, precisamente ad Ostuni. Appena si mette in auto, l’uomo riceve una telefonata dalla moglie: “Fai presto, qui c’è un mare bellissimo, non vediamo l’ora che tu ci raggiunga per fare il bagno insieme”.

A questo punto, l’uomo decide di andare a tavoletta e prosegue il suo viaggio ad una velocità di 120 chilometri orari. Durante il tragitto c’è un lungo rettilineo. Proprio quando ha percorso la metà di questo rettilineo, sempre alla stessa velocità, un nero vestito di nero, con gli occhi chiusi attraversa la strada di corsa, passando pericolosamente davanti all’auto. Come fa l’automobilista a vederlo e a frenare in tempo per evitare di investirlo?

La soluzione del test

Questo test di logica e ragionamento nasconde alcune insidie. Tra poco scoprirai la soluzione e ti renderai conto che sono stati inseriti dei dettagli solo per mandarti fuori pista. Affinché un test come questo possa essere risolto in tempi brevi, è necessario innanzitutto concentrarsi soltanto sui particolari importanti, scartando quelli inutili. Se l’hai fatto, vuol dire che hai dato la risposta giusta.

In questo caso, è obbligatorio farti i complimenti perché non era per niente facile. Se, al contrario, sei ancora indeciso sulla risposta da fornire o non ti è venuto in mente niente, non ti preoccupare. Probabilmente hai soltanto bisogno di maggiore pratica con test simili a questo. Prova a cimentarti con un test di logica e ragionamento al giorno, vedrai che anche tu riuscirai a rispondere correttamente.

Questo test non ha alcuna validità scientifica e la soluzione è molto più semplice di quanto si possa pensare in un primo momento: la scena si svolge di giorno. Per questo motivo, l’uomo che attraversa la strada è perfettamente visibili, soprattutto se si considera che la strada è completamente dritta. L’automobilista l’ha visto da molto lontano e, nonostante la velocità sostenuta, è riuscito a frenare in tempo per non investirlo.