Royal Family: incredibile, i duchi vogliono traslocare. Ecco dove andranno

Royal Family: la notizia era nell’aria da tempo ma ha comunque sorpreso tutti: i duchi vogliono traslocare. Dove andranno a vivere?

All’interno della Royal Family britannica non mancano mai le sorprese e i colpi di scena. La famiglia dei Windsor ha più volte occupato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo a causa di scandali, vicende giudiziarie, divorzi e tragici eventi. Negli ultimi mesi ha tenuto banco lo stato di salute della Regina Elisabetta. L’anziana sovrana aveva fatto preoccupare tutti, sudditi e parenti.

Ma non è soltanto la madre di Carlo ad attirare l’attenzione. Il 2021 è stato l’anno dello scandalo giudiziario che ha coinvolto il Principe Andrea, il quale ha evitato il processo sborsando molti soldi e perdendo il titolo nobiliare. E non possono mancare i Duchi di Sussex. Harry e Meghan, da quando sono andati a vivere negli Stati Uniti d’America, hanno fatto discutere molto.

Ed è proprio un trasloco che sta tenendo in ansia i sudditi nelle ultime ore. Ecco di cosa si tratta.

William e Kate hanno deciso di traslocare. Ecco dove andranno a vivere

La voce girava da tempo e anche noi ve ne avevamo parlato alcune settimane fa. Adesso le indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna si fanno sempre più insistenti. William e Kate avrebbero intenzione di trasferirsi e avrebbero scelto l’Adelaide Cottage, una residenza che si trova a soli dieci minuti a piedi da Windsor. L’intento è quello di stare accanto alla Regina Elisabetta.

Dopo la morte del Principe Filippo, l’anziana monarca ha sofferto molto, sia dal punto di vista fisico che mentale. William avrebbe intenzione di aiutare la nonna in questo momento particolarmente difficile. I Cambridge dovrebbero lasciare Kensington Palace per trasferirsi in questo cottage costruito nel 1831, di proprietà di Elisabetta II. Dal 1944 al 1952 ha ospitato il capitano Peter Townsend, amante della Principessa Margaret.

Bocciata, dunque, l’opzione Frogmore House, che un mese fa sembrava rappresentare l’ipotesi più accreditata. Il Sun ha rivelato che William avrebbe anche un altro intento, quello di tenere sotto controllo suo zio Andrea, il quale non avrebbe alcuna intenzione di obbedire all’ordine della Regina Elisabetta di non presentarsi agli eventi pubblici. È evidente che la presenza del Duca di York alla commemorazione di Filippo di Edimburgo non sia stata ancora digerita da William.