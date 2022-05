Anticipazioni Amici 21, clamoroso: fuori dalla finale proprio loro, bufera sul web

La semifinale di Amici 21 è alle porte e in rete le nuove anticipazioni hanno rivelato i nomi dei due concorrenti che non arriveranno alla finale.

Amici 21 tornerà questa sera sul piccolo schermo degli italiani per il penultimo appuntamento di quest’edizione. Durante la puntata di questa sera andrà in onda la semi finale del talent show targato Maria De Filippi e grazie alla pagina Amici News è possibile sapere in anteprima i nomi di chi dovrebbe andare in finale e chi invece la guarderà da casa come il pubblico del piccolo schermo.

Le anticipazioni sulla semifinale di Amici 21 hanno come al solito indignato gli utenti della rete in quanto non si sarebbero mai aspettati di vedere i loro due beniamini fuori dai giochi ad un passo dalla finale, ma la giuria ha deciso che per loro era meglio concludere questo percorso qui.

Amici 21 anticipazioni: scoppia la bufera sui due eliminati alla semifinale

Le nuove anticipazioni di Amici 21 sembrano essere molto più dettagliate rispetto a quelle uscite in precedenza che vedevano l’eliminazione di uno dei cantanti più amati di quest’edizione, ma il suo posto sembrerebbe essere al sicuro in quanto la giuria avrebbe deciso di mettere un frano al percorso di altri due potenziali giovani artisti ma non sono mancate le polemiche del pubblico della rete che avrebbe preferito vederli contendersi la vittoria finale settimana prossima su canale 5.

Ma chi sono gli eliminati della semifinale di Amici? Sono le nuove indiscrezioni ad abbandonare il programma saranno Dario ed Albe, i due concorrenti della squadra di Veronica Peparini ed Anna Pettinelli, proprio loro che lo scorso anno avevano all’interno del proprio team la vincitrice Giulia Stabile, la prima donna danzatrice ad arrivare al primo posto.

Quest’anno non sono state così fortunate ed entrambe i loro concorrenti sono stati eliminati ad un passo dalla finale e durante l’ultima puntata non ci sarà nessuno a rappresentare la loro squadra, nonostante loro fossero convinte che meritassero più degli altri di poter accedere a quel passo del programma. Ovviamente per averne la conferma non ci resta che attendere la puntata in onda questa sera per scoprire i nomi dei 5 finalisti di Amici 21.