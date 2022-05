Lulù Selassiè sta male dopo la fine della storia con Manuel Bortuzzo: fan preoccupati dopo le parole di Clarissa in diretta.

Lulù Selassiè sta male dopo la rottura da Manuel Bortuzzo e a confessare come sta effettivamente la principessa è stata la sorella Clarissa nel corso di una diretta Instagram. La più piccola delle sorelle Selassiè che, in questi giorni è stata più assente sui social per stare vicino alla sorella che sta attraversando un periodo particolare, ha deciso di regalare una piccola diretta ai fan nel corso della quale ha parlato del periodo che sta attraversando Lulù sostenendo, però, di continuare a voler bene ad alcune persone tra le quali, a detta dei fan, ci sarebbe proprio Manuel Bortuzzo.

Clarissa ha raccontato che molto spesso, lei e la sua famiglia, hanno dovuto fare i conti con persone a cui hanno voluto bene e dalle quali, poi, sono state deluse. La più piccola delle principesse Selassiè, tuttavia, ha immediatamente chiarito spiegando di non parlare di persone a cui ha voluto e vuole bene (il riferimento indiretto era per Manuel Bortuzzo ndr) ma che stava parlando di terze persone. Di fronte, poi, alle domande dei fan su Lulù, Clarissa ha deciso di rompere il silenzio svelando la verità su come sta affrontando la situazione la sorella.

Come sta Lulù Selassiè dopo la rottura con Manuel Bortuzzo? La sorella Clarissa preoccupa i fan

Clarissa Selassiè, nel corso di una diretta Istagram, non ha nascosto l’amarezza e la delusione per la situazione che sta affrontando non solo Lulù che ha compiuto un gesto forte per amore di Manuel, ma anche tutta la famiglia che, sin dal primo giorno, aveva avvolto a braccia aperte Manuel che Clarissa ha sempre definito un fratello. “Molte persone moltissime hanno tradito la nostra fiducia e siamo amareggiati”, ha raccontato Clarissa.

“Sono molto in pensiero per Lulù perchè mia sorella non sta attraversando un periodo molto facile. Sto male per lei e con lei. In passato, persone a cui abbiamo aperto il nostro cuore, hanno sempre tradito la nostra fiducia”, ha aggiunto Clarissa che ha esortato, poi, i fan che parteciperanno alla prima serata che Lulù farà il prossimo 14 maggio a Napoli a dimostrarle amore a sostegno.

Diretta di Clarissa (1)

Parla di Lulù che non sta passando un bel periodo e ci invita a darle tanto affetto per chi la vedrà all’evento della prossima settimana.#kittyclary #fairylu pic.twitter.com/E51xYcJFOH — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 6, 2022

“Lulù è una delle persone più dolci che abbia conosciuto su questo pianeta e sono contenta di avere questo angioletto nella mia vita e nella mia famiglia“, ha detto ancora Clarissa. “Lulù è come un fiore delicato che va curato e coccolato perchè altrimenti muore”, ha aggiunto la piccola Selassiè.

Diretta di Clarissa (2)

Clarissa dice che passerà la giornata con Lulù, che sono tornate ad allenarsi spesso.

E riguardo la vicenda che sappiamo, invita a non considerare chi mette becco solo per sentirsi protagonista.#kittyclary #fairylu pic.twitter.com/2OoH9LLI6u — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 6, 2022

Clarissa, poi, spiega di non voler aggiungere altro sulla situazione. “Non voglio regalare spazio a persone che non se lo meritano, parlo di terzi, non persone a cui tutt’oggi voglio molto bene”, ha concluso Clarissa che, secondo i fan, sta proteggendo Manuel non parlando di lui e ribadendo di voler bene a determinate persone.

Diretta di Clarissa (3)

“Non voglio regalare spazio a persone che non se lo meritano, parlo di terzi, non persone a cui tutt’oggi voglio molto bene.”

“Lulù è la dolcezza in persona. Sta lavorando e finalmente concentrandosi su se stessa.”#kittyclary #fairylu pic.twitter.com/q4CkdtRxFf — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 6, 2022

Per Lulù, dunque, è un periodo molto particolare e i fan sperano di rivederla presto con il sorriso che ha sfoggiato spesso in casa.