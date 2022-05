Batman si è nascosto tra i gatti per incontrare Catwoman, trovalo!

La sfida del giorno ha come protagonista l’amato Batman, e la sua amica Selina, l’iconica e bellissima Catwoman. L’obiettivo è quello di aiutare il supereroe a fuggire dalla miriade di gatti che lo hanno circondato. Individualo in meno di trenta secondi, è facilissimo.

I rompicapo visivi sono sempre i più rapidi, ma non per questo meno divertenti. Infatti, saper individuare le anomalie in una foto, trovando il soggetto richiesto, non è un compito così facile e scontato. Aguzzare l’ingegno c’entra anche nella risoluzione di questa sfida, e il mitico Batman non può che essere un esempio di intelligenza! Trovalo, perché hai soltanto trenta secondi prima che il resto dei gatti se ne accorgano.

E’ risaputo che Batman sia un supereroe senza poteri, ma non per questo è meno forte degli altri. Il fatto che possegga intelligenza, ideali e coraggio, lo rendono uno dei personaggi più amati di sempre, anche per il suo stile tenebroso. La storia che lo contraddistingue è unica, ma anche la relazione con la sua amica, Catwoman!

Bruce Wayne è partito con l’intento di cercarla, ma ha finito per cadere lui stesso vittima dell’intrigo di Selina. Perché è rimasto intrappolato tra i mici suoi alleati. Così, devi trovarlo, in modo da fuggire e condurlo alla salvezza.

Per una volta, aiuta tu l’eroe, altrimenti scorri l’articolo e ti dirò io dove si trova.

Soluzione, ecco dove si trova Batman!

La logica non è un’opinione, ed il nostro sito è un amante dei giochi e dei test. Se sei appassionato, conviene farti un giro, intanto ti suggerisco di risolvere il rompicapo delle lettere e di numeri, è una sfida imperdibile. Il ragionamento si mescola con il calcolo, sembra impossibile, ma in realtà è molto più intuitivo di ciò che sembra. Allora, in quello di oggi hai trovato il mitico Bruce Wayne, in arte Batman?

Ti dico io dove si trova, è proprio posizionato dove il cerchietto lo ha individuato! In basso a destra, osservando lo schermo del pc o dello smartphone in maniera diretta. Lo avevi visto? C’è un dettaglio che lo smaschera, ed è proprio la bocca, perché ha la maschera!

Il resto dei gattini presenta il musetto tipico dell’animale, dolce e innocente. Un trucco per trovarlo senza problemi, sarebbe stato quello di applicare lo zoom! Insomma, se non lo riuscivi a trovare, avresti potuto aguzzare l’ingegno e usare gli strumenti del mestiere, proprio come fa Batman!

Se ti è piaciuta la sfida, ti propongo il rompicapo dell’immagine con gli oggetti da trovare, è un più difficile di quello somministrato oggi perché ha tanti elementi in gioco ed il disegno è molto intricato, ma sono sicura che ce la farai.

Ci vediamo al prossimo rompicapo, non mancare per nessuna ragione!