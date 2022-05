Anticipazioni Beautiful: una sconvolgente verità cambia tutto

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 8 a sabato 14 maggio 2022. Tutto quello che accadrà nella popolare soap opera

Tutti i fans di Beautiful aspettano la fine del week end per poter rivedere la loro soap preferita. Si partirà domani, domenica 8 maggio e si andrà avanti fino a sabato 14 maggio. La vicenda più importante ruota attorno al test di gravita di Steffy, visto che Thomas pensa che Vinny lo abbia falsificato attribuendo la paternità a Liam anziché a Finn. Tuttavia, Vinny nega tutto, ma non riesce a capire quale sia la ragione per la quale Thomas insiste tanto, quando invece potrebbe approfittare di una situazione che potrebbe finalmente accontentarlo, vale a dire realizzare il suo amore con Hope e poterla finalmente conquistare.

Intanto Ridge è sempre più entusiasta di Finn, perché la donna fa stare bene sua figlia e questo per lui è molto importante. Zoe, sconvolta per essere stata lasciata da Carter, accusa Paris di aver messo in piedi un vero e proprio complotto, in modo da “godere” dei suoi problemi. Intanto Zoe dice a Paris di andarsene al più presto dalla Forrester, di lasciare Zende e di prendere le distanze da lei per sepre. Paris, però, non vuole dire sì a sua a sorella, e fare di testa propria.

Beautiful, un test di paternità sconvolge gli equilibri

Intanto Hope sta sempre più male: è devastata e non riesce a perdonare Liam, ma troverà l’inaspettata vicinanza di Brooke. Intanto Steffy dice a Ridge che lascerà Finn perché non è giusto che gli porti tanta sofferenza, e a questo punto deciderà di andare a Parigi. Intanto, nel laboratorio di analisi, Thomas e Finn hanno un’accesa discussione con Vinny. L’obiettivo è portarla a confessare di aver falsificato i risultati del test di paternità. Dopo un lungo colloquio lui ammetterà di averlo manomesso.

E quindi il bambino che Steffy aspetta è di Finn, è questa la verità. A questo punto Thomas si precipita da Hope per dire che il bambino di Steffy non è di Liam. E infatti Finn si precipita da Steffy per darle la notizia, ma Ridge le comunica che Steffy ha deciso di trasferirsi in modo definitivo a Parigi. Infatti lei non vuole che Finn si metta sulle spalle il peso di un bambino che non è suo.