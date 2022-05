Dev’essere operato subito: l’ex vippone in ospedale, l’amico spiffera tutto

La vita è piena di sorprese, si passa dal vivere emozioni euforiche e felici, e in un attimo si può sprofondare nel baratro. L’ex vippone è protagonista di una vicenda poco piacevole, specialmente perché riguarda la salute. Ecco quanto sappiamo sull’accaduto.

A distanza di mesi dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, siamo ancora qui a parlare delle vicende di cui fanno parte i beniamini di Canale 5. Non si può negare che l’ultima stagione del reality sia stata controversa, ma l’elevato livello di share ha confermato l’appassionarsi dei telespettatori alla vita dentro la casa più chiacchierata d’Italia. L’ex vippone è stato molto importante in alcune dinamiche, ma al momento non si può parlare del fatto in tono scherzoso, perché la salute è una cosa seria che non va assolutamente sminuita. Anzi, va trattata con estrema cura.

La parola operazione spaventa decisamente chiunque, ma bisogna affrontare tutte le sfide che il destino pone, anche quelle spiacevoli. In questo caso, non è stato l’ex vippone a confessare l’evento, ma un amico molto vicino a lui. Si tratta di Amedeo Venza, blogger conosciuto, il quale ha introdotto la news per spiegare il perché dell’assenza del vip.

Infatti, il protagonista in questione è sempre molto attivo sui social media, ma questa volta deve purtroppo fare dei passi indietro, proprio a causa dell’evento sopra citato. I fan sono importanti, ma in certi casi bisogna mantenere alta la discrezione.

Ecco l’operazione e il vip di cui stiamo parlando, la notizia ha sconvolto letteralmente tutti. Nessuno si sarebbe mai aspettato un evento del genere: sembrava scoppiare di salute!

Ex vippone e l’operazione al quale deve sottoporsi

Non ci sono dubbi sul fatto che qualsiasi notizia sul Grande Fratello Vip 6 crei un certo clamore mediatico. Anche perché si tratta di ex protagonisti molto amati che sono stati seguiti con forte interesse dal pubblico durante il percorso dentro la casa. Infatti, quando di recente si è saputo del tradimento choc dopo il programma, i fan non credevano ai loro occhi. Ad oggi, non possiamo tenere nascosto l’ultimo evento al quale, l’ex vippone non può sottrarsi in alcun modo.

Ebbene sì, si tratta proprio di Alessandro Basciano! L’ex Uomini e Donne, Temptation Island, e gieffino, è in una situazione molto delicata. Di lui si è parlato molto per via della relazione con Sophie Codegoni, ex di Fabrizio Corona, il quale ha provato a mettere i bastoni fra le ruote tra i due, ma alla fine il loro amore ha avuto la meglio.

L’amore tra i due ex concorrenti ha superato diversi ostacoli, specialmente contro le malelingue che credevano che la loro fosse solo una mossa per mantenere l’attenzione sul loro conto. In realtà, stanno dimostrando di essere una coppia solida, molto più di altri che invece professavano amore eterno.

Ma cosa accade? Da come si evince dalle parole dell’amico, Basciano dovrà subire un fastidioso intervento, motivazione del perché è un po’ in disparte dal mondo del gossip. C’è stato anche chi ha fatto amare confessioni sul percorso dentro il GF Vip, destando non poco malcontento agli occhi dei fan.

Ma tra le tante news, nessuno avrebbe mai potuto credere ad una notizia del genere, perché l’ex vippone godeva di grande salute. Tra un viaggio e l’altro, ha sempre informato i fan. Al momento, non è risaputo di che intervento si tratti, né tantomeno lui ha dato qualche spiegazione.

In ogni caso rimaniamo sintonizzati per capire quanto sarà la convalescenza e come andrà a finire.