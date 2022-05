Clamorosa novità per Barù dopo il GF Vip e Jessica Selassiè reagisce così!

Barù negli ultimi mesi è entrato dentro la Casa più spiata d’Italia come concorrente, dopo aver partecipato al noto programma Pechino Express

Ha lasciato il segno nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, diventando uno dei personaggi più apprezzati. Indubbiamente un personaggio singolare, Barù ha spopolato sui social con il suo particolare fascino. Non è riuscito a vincere l’ultima edizione del GF Vip, ma si sta comunque godendo una grande popolarità. Tanto che Barù vuole sfruttarla per cominciare un’attività di imprenditore basata su una delle sue grandi passioni, la cucina e il cibo. E’ pronto, infatti, ad inaugurare un ristorante “temporary” (ossia non definitivo) a Milano, tutto a tema carni alla griglia e braci.

I vegetariani e vegani non saranno contenti, ma l’idea di Barù potrebbe avere successo, tanto che ha coinvolto pure il suo celebre zio, ossia Costantino Della Gherardesca. Tutti sanno che Costantino è lo storico conduttore di Pechino Express, anche se nelle puntate in onda (lo show è registrato) ha lasciato il posto a Enzo Miccio per un problema fisico. Invece, il buon Barù si è fatto conoscere per la partecipazione al Grande Fratello Vip, nel quale è entrato in corso d’opera, rimanendo dentro fino alla finale.

Barù e il suo nuovo ristorante: ecco quando aprirà

E’ arrivato terzo, dietro Davide Silvestri (secondo) e la vincitrice Jessica Selassié. La notizia del suo ristorante era già stata data nelle scorse settimane. “A maggio aprirà Braci sarà sul Naviglio poi vi darò tutte le informazioni più specifiche quando è il momento comunque roba molto semplice, buona, tutta alla brace”, aveva scritto con un post sui social. Ed è arrivato il momento di inaugurare il ristorante.

Lo ha fatto condividendo con lo zio Costantino uno scatto sui social per dare la data definitiva dell’apertura del ristorante: l’appuntamento è per mercoledì 11 maggio. Ovviamente, tutti i clienti potranno anche conoscere l’ex gieffino di persona. “Zio e nipote, tornati dal Pianeta delle Salsicce per la vendetta. Milano sta per finire alla griglia – ha scritto Costantino sui social per lanciare il locale – il quartiere generale di Barù apre questo mercoledì 11 maggio”. Tra i messaggi arrivati anche quello di Jessica Selassié, con la quale Barù ha avuto una particolare amicizia, che fa i complimenti all’amico. E chissà se lo andrà a trovare…