Diletta Leotta non si nasconde più: l’ha fatto davvero e lo annuncia così!

Diletta Leotta è un volto che nel mondo dello showbiz e del gossip, fa certamente scalpore. Infatti, qualsiasi suo gesto, incontro o dichiarazione sul web, finiscono per avere un forte eco su tutti i tabloid. L’ultima confessione è quella più attesa, la quale ha finalmente risolto molti dubbi.

Bella, ironica e con carattere, Diletta Leotta è una donna capace di ottenere sempre ciò che desidera. Sia che si tratti di lavoro o d’amore, abbiamo a che fare con un personaggio che negli ultimi anni ha letteralmente scavalcato la scena del mondo della televisione con passi da gigante. Inoltre, per quanto riguarda i rumors sulle sue frequentazioni, siamo giunti ad un punto stabile nella sua vita sentimentale, e noi non possiamo non aggiornarvi su quanto sappiamo.

Non lo si può nascondere, tutto quello che accade a Diletta Leotta finisce per avere un gran clamore. Infatti, è tra i personaggi vip e del mondo della televisione più ricercati e seguiti nei social media. Quindi, non può stupire il fatto che i fan siano anche molto interessati alla sua vita privata.

Come dimenticare il suo amore per Can Yaman? Si è frequentata per ben 6 mesi con l’attore turco più amato dai telespettatori e conosciuto nella soap Daydreamer- sulle ali del sogno.

Ma non finisce qui, perché l’altra love story di cui abbiamo molto parlato e per cui la stessa ha preso una bella batosta, è stata quella con il pugile Daniele Scardina. Insomma, la Leotta ne ha fatte di conquiste, ma spesso ne è uscita con il cuore spezzato.

In ogni caso, la donna non si dà per vinta, infatti ecco che arriva un nuovo lui a cui sta facendo perdere la testa.

Diletta Leotta non si nasconde più, ecco chi è il suo lui!

La giornalista di Dazn è molto apprezzata dal pubblico, perché riesce ad informare in modo chiaro e diretto, familiarizzando facilmente con il pubblico. Così, tra lavoro e amore, la conduttrice continua ad essere sempre al centro del gossip, soprattutto per le sue love story. Sicuramente non ci sono dubbi sul fatto che la relazione più in voga e seguita dai fan è stata quella con Can Yaman, infatti quando l’attore è stato beccato con un altro volto noto, ecco che si è scatenato il putiferio. Ma la bella Diletta non teme il confronto, infatti la storia che sembrava sul punto di rottura, è invece stata confermata a pieni voti!

Ebbene sì, confermata la relazione con Giacomo Cavalli! Bello e con stile, di due anni più giovane classe 1993, è riuscito dopo le tante delusioni vissute dalla donna, a non perdere l’occasione di diventare il suo compagno. Infatti, sembrava che il rumors tra i due si fosse placato, ma alla fine sono usciti allo scoperto.

Chi è lui? E’ uno stimato modello, ma è figlio di uno sportivo: Beppe Cavalli, un velista di successo. Anche Giacomo ha provato questa strada, ma non si è rivelata quella giusta. La somiglianza con il modello Simon Nessman e la sua evidente bellezza, hanno finito per aprire quella nel mondo della moda. Inoltre, è anche laureato in Economia e gestione aziendale.

Sono una coppia a tutti gli effetti, e ce lo racconta la Redazione di Diva e Donna con gli scatti fatti dai paparazzi durante una loro uscita a Milano. Entrambi con un look total denim e con un sorriso smagliante in volto, passeggiano per le strade della città con un dolce in mano, dimostrando serenità e leggerezza.

Insomma, non si tratta di poco visto che di solito alla vista dei paparazzi si scappa, ma questo rivela che la loro stabilità è una verità! Galeotto è stato lo scorso autunno, dato che erano in compagnia di amici in comune quando si sono conosciuti e piaciuti fin da subito.

Finalmente un po’ di serenità per la Leotta, specialmente dopo le ultime indiscrezioni che non le hanno dato pace. In attesa di ulteriori scatti ed aggiornamenti, restiamo sintonizzati per le prossime evoluzioni del loro rapporto.