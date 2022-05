Roger sotto torchio all’Isola dei Famosi 2022: la drastica scelta

La drastica scelta di Roger: il naufrago viene messo sotto torchio all’Isola dei Famosi

Roger, modello brasiliano, si trova all’Isola dei Famosi. Il naufrago ha dimostrato da subito di avere un forte interesse per Estefania.

Dopo aver passato delle settimane su due Isole diverse, i due modelli si incontrano e sugellano il loro amore con un bel bacio sulla spiaggia caraibica.

Sembra andare tutto a gonfie vele, fino a quando non spunta la ex di Roger, Beatrix. La donna rivela che il modello è ancora innamorato di lei. Ilary Blasi non si fa scappare questa opportunità ghiotta decidendo di mandarla in Honduras per avere un chiarimento con il modello.

E’ nato un triangolo all’Isola dei Famosi. Mentre Estefania si trova su Playa Sgamada, Roger è in compagnia di Beatrix sull’Isola principale. Il naufrago prende una drastica scelta, ma vediamo insieme cosa sta accadendo

Roger è messo sotto torchio all’Isola dei Famosi: la drastica decisione che nessuno si aspettava

Roger si trova in una situazione alquanto critica. Nella puntata di lunedì, la sua nuova fiamma Estefania viene eliminata dal pubblico. La naufraga si trova costretta a spostarsi su Playa Sgamada, l’isola del limbo dove o vieni eliminata o torni sulla spiaggia principale.

Mentre Estefania si allontana dal suo fidanzato, all’Isola dei Famosi sbarca proprio Lei. Si tratta di Beatrix, la ex fidanzata di Roger che è convinta che il modello sia ancora innamorato di lei.

La produzione decide di far incontrare la nuova arrivata con Estefania. La modella si mostra sicura dei sentimenti di Roger e non ha nessun dubbio.

Quando scopre che Beatrix, però, si fermerà qualche giorno sull’Isola principale, la naufraga comincia a vacillare. Inizialmente convinta, Estefania non sta dormendo sogni tranquilli.

Anche Roger ha avuto un confronto con la sua ex fidanzata e rivela di non essere innamorato della sua nuova cotta e di trovare Beatrix veramente bella. Iniziano i dubbi per il modello…

Sono passati qualche giorni e il modello sente che la sua ex fidanzata non gli è indifferente. Guendalina Tavassi, anche lei naufraga e fan del gossip, domanda al modello chi preferisce tra Estefania e Beatrix.

“Devo pensare” rivela Roger la drastica scelta lasciando tutti molto sorpresi.

Carmen Di Pietro, in ascolto, non pensava che avrebbe risposto così e Nicolas Vaporidis cerca di andare più a fondo. L’attore domanda al modello se proverebbe del fastidio a vedere Beatrix adulata da qualcun altro, mentre Vladimir Luxuria rivela la verità su una naufraga.

Roger risponde di sì e Nicolas lo fa riflettere: “Però tu hai Estefania, perché dovresti essere geloso?“.

Il naufrago ha una bella confusione in testa. Già l’Isola dei Famosi è tosta, adesso spunta fuori anche il triangolo. Come aveva pensato Beatrix, Roger ha dei forti dubbi in merito ai suoi sentimenti. La drastica scelta lascia tutti a bocca aperta; chissà chi sceglierà il modello…