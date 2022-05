La drastica decisione di Mediaset: L’Isola dei Famosi cancellata

Ilary Blasi conduce la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi accompagnata dai due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. A dirigere i giochi e gli scontri in Palapa, invece, ci pensa l’inviato Alvin.

Al contrario dell’anno scorso, questa edizione sta andando alla grande. I telespettatori si stanno affezionando ai naufraghi scoprendo delle dinamiche nuove e sempre sorprendenti.

Ma ecco che arriva una drastica decisione da parte di Mediaset: il reality show sarà cancellato.

Scopriamo insieme cosa sta succedendo

L’Isola dei Famosi sta andando alla grande. Quest’anno è sicuramente più divertente e imprevedibile. I naufraghi sono arrivati in Honduras da coppie, per poi essere divisi in due gruppi e adesso gareggiano l’uno contro l’altro.

Le due squadre sono comunque rimaste per decisione dei concorrenti che sono molto agguerriti e vogliono vincere a tutti i costi.

La Mediaset se n’è resa conto e cambia le carte in tavola. Mentre Vladimir Luxuria smaschera tutti i naufraghi, gli autori di Canale 5 prendono una drastica decisione.

Intanto il programma si allungherà. Infatti, la finale del reality show si svolgerà il 27 giugno. Questo ancora i naufraghi non lo sanno, ma con l’arrivo di nuovi concorrenti se ne stanno rendendo conto.

Solo nella puntata di venerdì sera, sono entrati tre nuovi personaggi.

Ma arriva anche una decisione importante e ha rivelare la notizia ci pensa TV Blog.

“Dalla prossima settimana infatti l’Isola dei Famosi 2022 andrà in onda solo il lunedì e così sarà fino alla fine di questa edizione” si legge sul portale e aggiunge: “Serie che si concluderà come noto con la finalissima lunedì 27 giugno in prima serata su Canale 5“.

La puntata del passato venerdì è l’ultima del doppio appuntamento settimanale. I fan non sono contenti di questa drastica decisione. Prima il reality show si è dovuto fermare per il medesimo format della versione spagnola e adesso una sola puntata.

Mediaset avrà fatto bene? L’Isola sta appassionando tutti e forse la tattica è quella di focalizzare tutti gli ascolti in una sola serata per avere numeri più alti, mentre Roger viene messo sotto torchio rispetto al triangolo amoroso.

L‘Isola dei Famosi sta piacendo e la Mediaset prende questa drastica decisione per guadagnare di più tenendo un solo appuntamento serale e quindi la suspense cresce. Sarà la strategia giusta?