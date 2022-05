Sai indovinare di che animale parla l’indovinello? Scopri la risposta esatta!

La logica è l’arma di cui non puoi di certo fare a meno se vuoi risolvere i rompicapo. Quello del giorno non è poi così intricato, ma non è neanche scontato. Mettiti in gioco, e ricorda che le sfide di questa tipologia vanno affrontate con estrema attenzione.

Inoltre, è anche importante e risaputo che i rompicapo di logica vanno sapientemente interpretati, e mai dati per certi. L’immaginazione e il pensiero creativo laterale sono altri due elementi di cui non puoi fare a meno nella risoluzione delle sfide che ti vengono sottoposte. Hai un minuto per pensarci e trovare la risposta esatta all’enigma del giorno. Come sempre alla fine dell’articolo troverai la spiegazione e la soluzione.

Quindi, da come già ti viene suggerito dal titolo, si tratta di un animale. Già questa informazione è di per sé fondamentale per giungere alla risoluzione dell’indovinello. Ci sono diversi indizi che ti conducono alla verità, e devi essere capace di coglierli al volo, altrimenti resteranno lì inutilizzati.

Ti riscrivo con più ordine la consegna:

“Vivo da solo in una casetta minuscola che non ha porte né finestre. Se voglio uscire infatti, devo sfondare un muro. Chi sono?”

Allora, hai meno di un minuto adesso pe risolverlo, mantieni alta la concentrazione, e non perdere di vista l’obiettivo.

Soluzione, ecco l’animale segreto, incredibile!

Fin dall’inizio di questa sfida avevi tutti gli elementi per risolverla, senza se e senza alcun ma. Infatti, già il titolo ti suggerisce che si tratta di un animale, inoltre tutte le caratteristiche sopra menzionate ti fanno comprendere che si tratta di un essere molto particolare, il quale ha di certo dei tratti unici.

Appunto, la risposta esatta è pulcino! Questo perché il piccoletto vive effettivamente in una casetta minuscola, che è proprio il guscio dell’uovo nel quale è rinchiuso. Così, per uscire e trovare la sua mamma, ha bisogno di rompere qualcosa.

Il "muro" in questione, come anche la casa, sono metafore che avresti dovuto saper leggere tra le righe! Allora, hai usato l'interpretazione come ti avevo suggerito?

