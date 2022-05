Ida Platano non l’aveva mai detto prima: la confessione intima su Riccardo

Ida Platano dopo Uomini e Donne si è lasciata andare ad un’inedita confessione su Riccardo Guarnieri, suo storico ex fidanzato.

Ida Platano è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse, se non la protagonista indiscussa in assoluto considerato che lo spazio dedicato a Gemma Galgani è diventato completamente inesistente, di Uomini e Donne.

La dama quest’anno non ha affatto affrontato un percorso facile negli studi Elios di Roma in quanto ha dovuto fare i conti con ben tre delusioni amorose (Marcello Messina, Diego Tavani e infine Alessandro Vicinanza) per poi ritrovarsi faccia a faccia con il suo storico ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Alcuni sono convinti che tra i due a breve ci sarà un nuovo ritorno di fiamma, ma i due hanno sempre smentito il tutto. A tal proposito, però, la dama, intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha deciso di fare una confessione inedita proprio su questo rapporto. Una confessione che non aveva mai fatto prima di questo momento.

Riccardo Guarnieri: Ida Platano svela un inedito retroscena sulla loro storia

Ida Platano, durante il corso dell’intervista, ha confidato che non le dispiacerebbe diventare mamma una seconda volta ma prima di questo momento deve trovare l’amore della sua vita. Amore che almeno per il momento sembrerebbe non esserci e che spera possa arrivare al più presto.

Quello di diventare madre per la seconda volta non è di certo un desiderio nuovo, in quanto la dama ha ammesso per la prima volta che quando era impegnata con Riccardo Guarnieri avevano espresso più volte il desiderio di diventare genitori ma la loro relazione non è andata come sperato e non sono riusciti a costruire la famiglia che tanto sognavano di avere.

Nulla però esclude che il tutto non possa accadere in futuro in quanto la dama sembrerebbe essere confermata anche per la prossima stagione di Uomini e Donne, dove tra l’altro Maria De Filippi ha lanciato una stoccata ad un ex protagonista, e lì negli studi Elios di Roma in molti sono riusciti a trovare l’amore e potrebbe essere l’occasione giusta anche per lei considerando che sta già conoscendo un nuovo cavaliere venuto apposta per lei.