Clamoroso due di picche per Barbara D’Urso: “Ecco perché le ho detto no”

Il mondo dello spettacolo e del gossip hanno alcuni personaggi che sono davvero insostituibili. Come si può pensare ai pomeriggi, senza il noto format di Barbara D’Urso con tutti i suoi ospiti? Tra una chiacchiera e l’altra però saltano fuori retroscena del tutto inediti.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più seguite dal panorama televisivo italiano. La donna è di recente stata protagonista di diversi cambiamenti, ma nonostante ciò continua ad avere la fama di sempre. Ad oggi, viste le novità, non possono non saltare fuori delle chicche inedite, le quali fanno davvero sorprendere i telespettatori che seguono da sempre i suoi programmi. La notizia riguarda non solo la conduttrice, ma anche un noto volto che negli ultimi anni ha spopolato con la sua notorietà. Perché la tv è stata un’ottima vetrina che ha permesso di riavere la fama un tempo persa. Tanto che adesso può permettersi di dire questi no!

Essere delle meteore o delle stelle durature nel mondo della tv non è così inusuale, soprattutto passare da una parte all’altra. Barbara D’Urso, nonostante le critiche spesso ricevute, è sempre un punto di riferimento per il pubblico a casa. In lei si riconosce un volto familiare vista l’esperienza televisiva, infatti pensare che c’è chi ha rifiutato un suo invito, sconvolge e non poco.

La stella di cui si parla oggi è stata al top negli ultimi anni, specialmente perché è riuscita in pochissimo tempo ad ottenere tanti e interessanti incarichi. Tra questi quello della Barbarella è stato inaspettatamente rifiutato.

Ecco la news e la protagonista del giorno, nessuno ci avrebbe mai creduto.

Ecco chi ha detto di no a Barbara D’Urso, insospettabile

La conduttrice partenopea è senza dubbio un volto molto amato dal pubblico, il quale si è affezionato così tanto da non poterla non identificare con la Mediaset. Infatti, l’ultima notizia choc sulla sua esclusione mette in ansia i fan, perché mai nessuno si sarebbe aspettato una situazione del genere, visto il successo di share di Barbara D’Urso. Così, tra una chicca e l’altra, ecco l’altra batosta subita.

Ebbene sì, colei che ha osato dire di no ad un progetto di lavoro offerto da Barbara D’Urso, è stata proprio l’ex gieffina di Alfonso Signorini, Stefania Orlando! La showgirl deve molto al conduttore del Grande Fratello Vip, perché è stata proprio dopo la partecipazione al reality che la stessa ha ottenuto un successo tale da permetterle di rifiutare lavori che non tanto sono nelle proprie corde.

Ha avuto la possibilità di dimostrare il suo talento recitativo e canoro a Tale e Quale Show di Carlo Conti, trasmissione dove ha dimostrato di avere delle grandi doti carismatiche anche nello stare sul palco. Così, ha detto di no a Barbarella per quanto riguarda il ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione, ultimo format condotto dalla conduttrice partenopea.

La stessa rivela che mai ha denigrato o sminuito programmi di questa tipologia, ma semplicemente al momento non riconosce nelle proprie corde la trasmissione, preferendone delle altre. Infatti, la vedremo su Discovery al fianco dell’amico Tommaso Zorzi, nella conduzione di Questa è casa mia.

La stessa ha affermato le seguenti parole sulla rete:

“È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove. Mi ha coinvolta Laura Carafoli, una professionista che sa valorizzare le risorse e che, come me, crede nelle donne. Se possiamo affermare che ripartirò da Discovery? Ci sono idee e soprattutto tanta voglia di fare, sono entusiasta. Questo per la mia carriera è un periodo sperimentale, quello che avrei dovuto fare all’inizio lo sto facendo ora.”

Di certo, a contornare questa ripartenza c’è stata la confessione di Stefania Orlando sul duro dramma vissuto. Ciò dimostra che non esiste un’età per fare le cose, ma che la vita può ripartire in qualsiasi momento.