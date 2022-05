Salta improvvisamente l’intervista di Manuel e Franco Bortuzzo a Domenica In per il film “Rinascere”. Il motivo della scelta di Mara Venier.

Manuel Bortuzzo, con il padre Franco, era stato annunciato negli scorsi giorni tra gli ospiti della puntata di Domenica In dell’8 maggio. Nel salotto di Mara Venier, Manuel si sarebbe raccontato in una lunga intervista sulla propria vita insieme al padre Franco con cui avrebbe ripercorso gli ultimi tre anni della sua vita, stravolta il 3 febbraio 2019 in seguito ad un colpo di pistola che lo ha colpito.

Tuttavia, l’ospitata di Manuel e Franco Bortuzzo a Domenica In è saltata all’ultimo istante e non per un imprevisto di Manuel, ma per una decisione di Mara Venier come fa sapere Davide Maggio.

Salta l’intervista di Manuel Bortuzzo a Domenica In: il motivo della scelta di Mara Venier

Domenica 8 maggio, in prima serata su Raiuno, sarà trasmesso il film “Rinascere”, tratto dal libro di Manuel Bortuzzo. Un film che racconta la vita del nuotatore che, in seguito alla sparatoria, ha dovuto cominciare una nuova vita avendo perso l’uso delle gambe. Manuel Bortuzzo, con il padre Franco, avrebbe dovuto presentare il film nella puntata odierna di Domenica In. Dopo una lunga intervista, inoltre, Mara Venier avrebbe dovuto ospitare anche Alessio Boni che nel film interpreta il padre Franco e Giancarlo Commare che, invece, interpreta Manuel.

L’intervista a Domenica In, però, come fa sapere Davide Maggio, è saltata per volontà di Mara Venier.

“La Venier considera però l’ospitata ormai bruciata, a causa della presenza di Manuel ieri pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante. Domenica out per lui, altro che in!”, scrive Davide Maggio. La scelta, dunque, di rilasciare un’intervista a Verissimo sulla fine della storia d’amore con Lulù Selassiè sarebbe stata controproducente per Bortuzzo.

Sul profilo Instagram del nuotatore e della sua famiglia, effettivamente, non c’è traccia della presenza nella puntata odierna di Domenica In. In compenso, lo stesso Manuel ha ricordato l’appuntamento di questa sera con il film Rinascere. Al posto di Bortuzzo, nel salotto di Mara Venier dovrebbe arrivare Giucas Casella che, con Manuel, ha trascorso mesi nella casa del Grande Fratello Vip e che da sempre un grande amico della Venier.