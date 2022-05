Scegli una carta e scopri cosa ha in serbo il futuro per te con questo semplice test

Le carte servono per giocare, ma hanno anche tanto fascino. Sono minimal, ma di impatto. Ci ricordano la nostra infanzia e il nostro tempo libero.

Da queste, però, si può scoprire anche il nostro futuro. Prendi come esempio le cartomanti: ti lasciano pescare una carta dal mazzo per rivelarti cosa accadrà poi.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test delle carte. Ti mettiamo di fronte a quattro possibilità e tu dovrai scegliere quella da cui sei più attratto per scoprire il tuo futuro.

Vediamolo insieme

Test delle carte: scegline una e scopri il tuo futuro

In questo test delle carte ti mettiamo di fronte ai quattro semi: Fiori, Picche, Quadri e Cuori. Scegli quella che più ti attrae e ti affascina e leggi il tuo risultato.

Scopri il tuo futuro da un semplice, ma importante dettaglio.

Se vuoi conoscerti più a fondo, prova il test della tazza.

Iniziamo a scoprirci!

1) Cuori

Hai appena passato un brutto periodo. Gli ultimi mesi sono stati pesanti per te, soprattutto a livello familiare. Non ti senti compreso e sono riusciti ad innervosirti fino allo stremo.

Ma ora si avvicina l’estate e hai voglia di essere spensierato.

E’ arrivato il momento di aprirti. So che questo è sempre stato difficile per te, ma vedrai che tutto ti sembrerà molto meno pesante. Sfogati, parla apertamente e ritroverai il tuo equilibrio. Fallo e vedrai che riuscirai a sentirti sereno.

2) Fiori

Hai tanta voglia di fare e di iniziare. Stai pensando a tanti progetti e hai bisogno di tanta energia per realizzarli.

Nei prossimi mesi, dovrai prendere delle decisioni importanti soprattutto nell’ambito professionale.

Ricordati di ponderare tutto e di non lasciarti prendere dalla fretta. Stai per cambiare la tua vita e ogni dettaglio va studiato approfonditamente. Nelle tue scelte, non mettere in secondo piano i tuoi cari, ma piuttosto ascolta i loro consigli.

Gli ostacoli ci saranno, ma il successo deriva anche da questo.

3) Picche

Non temere, con il passare dei giorni tutto si sistemerà. Mantieni la calma e vedrai che riuscirai a chiarie con le persone che ti hanno fatto stare male in passato.

Nonostante il dolore che ti hanno procurato, è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà.

Prova anche il test del telefono.

Se non capiranno o non si scuseranno, lasciale andare. Puoi farcela anche senza di loro. Datti il rispetto che meriti e la felicità arriverà.

4) Quadri

Ti senti molto solo nell’ultimo periodo. Hai i tuoi amici e anche i tuoi familiari, ma senti continuamente un vuoto dentro di te.

Nel tuo passato hanno ferito la tua fiducia, ma questo non vuol dire che lo faranno anche nel tuo futuro.

Approfitta di questa tua sensazione di solitudine per conoscerti a fondo. Non sai quante persone si fidanzano o si creano finte amicizie per evitare questo sentimento, non affrontando mai la solitudine e sentendosi soli anche in gruppo.

Ci vorrà del tempo, ma ne uscirai più forte e più sicuro di te stesso