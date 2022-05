Dopo l’intervista rilasciata da Manuel Bortuzzo a Verissimo, i fan realizzano un video per smentire tutto punto per punto.

Poche ore dopo l’intervista che Manuel Bortuzzo ha rilasciato ai microfoni di Verissimo per raccontare la propria verità sulla fine della storia d’amore con Lulù Selassiè, su Twitter, spunta un video realizzato da uno dei profili che ha seguito sin dall’inizio la storia tra il nuotatore e la principessa nata nella casa del Grande Fratello Vip e finita dopo poco più di un mese dalla finalissima, in cui tutte le dichiarazioni fatte da Manuel ai microfoni di Silvia Toffanin vengono smontate punto per punto.

Ripercorrendo tutto il mese che Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno trascorso insieme dopo la finale del Grande Fratello Vip, i fan hanno notato diverse incongruenze nelle dichiarazioni fatte da Bortuzzo e, con video, foto e interviste passate rilasciate dallo stesso nuotatore, smontano quanto detto dal nuotatore a Silvia Toffanin.

La verità di Manuel Bortuzzo sulla fine della storia d’amore con Lulù Selassiè: il video con cui i fan smontano tutto

Ai microfoni di Silvia Toffanin, nel corso della puntata di Verissimo trasmessa il 7 maggio, Manuel ha dichiarato di aver visto, nella quotidianità, una Lulù totalmente diversa da quella che aveva conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Ho conosciuto una persona dentro la Casa che mi faceva ben sperare per tante cose e, poi fuori, il giorno dopo, è tutta un’altra persona”, ha detto alla Toffanin.

Parole che si discostano da quelle pronunciate prima della rottura dallo stesso Manuel come sottolinea un video realizzato dal profilo Twitter “Rainbow”. Nel corso di una diretta Instagram con i fan il 24 marzo (la prima ed unica fatta da Lulù con Bortuzzo ndr), Manuel, rispondendo ai fan che gli chiedevano cosa avesse scoperto di nuovo nella vita di tutti i giorni, rispondeva: “In realtà niente di nuovo. Lei è come l’avete vista”. Concetto ripetuto durante l’ospitata a l’Isola Party il 28 marzo: “Quella che avete visto nella casa è lei anche fuori, identica. Non cambia niente”.

Manuel, inoltre, parla del rapporto tra gli amici e Lulù. Secondo le parole dette da Bortuzzo, gli amici non solo non hanno mai conosciuto Lulù, ma non l’avrebbero mai giudicata. Nel video Twitter che sta diventando virale, in realtà, spunta una storia pubblicata su Instagram il 20 settembre (quando non c’era stato alcun bacio tra Manuel e Lulù ndr) dal migliore amico Alex in cui, pubblicando una foto di Bortuzzo e della Selassiè abbracciati scriveva “per me è no”.

I fan, inoltre, sottolineano come, in realtà, Lulù abbia non solo conosciuto Davide Ismaele, uno dei suoi migliori amici, ma abbia instaurato con lui uno splendido rapporto. Proprio Davide aveva ringraziato Lulù per le attenzioni e la cura che dimostrava a Manuel nella casa.

Manuel, inoltre, racconta di essere stato male prima di lasciare Lulù perchè stava assimilando una grande delusione. Nel video dei fan spuntano, tuttavia, le foto in cui, subito dopo aver rilasciato il comunicato della rottura, si reca ad una festa in spiaggia con gli amici tra i quali spunta anche l’ex fidanzata.

Manuel inoltre, spiega di non aver mai subito pressioni da parte della famiglia in tutte le sue scelte, comprese quelle sentimentali. Anche in questo caso, però, spuntano alcune dichiarazioni che lo contraddicono. Lo scorso 25 settembre, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio nella trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli, commentando il rapporto tra Manuel e Lulù che si erano già scambiati il primo bacio il 22 settembre, numero che poi Manuel ha scelto di tatuarsi subito dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip, dichiarava: “Il tipo di mio figlio? Non credo proprio. Obiettivamente lo dico guardando le sue ex ragazze, tutte stupende e che io oggi rimpiango, perché avevano un carattere molto generoso e molto affabile”.

Anche la mamma di Manuel, dopo il secondo riavvicinamento tra Manuel e Lulù, lo scorso 8 novembre, inviò una lettera al figlio in cui non fu tenerissima con Lulù: “Sappiamo quanto per te siano importanti i tuoi spazi e quando non ami quando ti vengano tolti. […] C’è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli e credo che chi ti ama debba lasciarti libero di scegliere sempre. Con queste voglio invitarti a capire chi merita davvero di affiancarti in questo percorso”.

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, poi, Lulù ha parlato della mancanza d’intimità per la presenza di Franco, il padre di Manuel il quale, a Verissimo, ha dichiarato che, i primi quindici giorni, il padre mangiava al bar pur di lasciarsi soli e che solo una volta è entrato nella loro camera per chiedergli qualcosa. Ai microfoni dell’intervista rilasciata all’Isola Party lo scorso 28 marzo, tuttavia, Manuel aveva dichiarato che Lulù non solo aveva conosciuto il padre Franco, ma che quest’ultimo stava sempre con loro.

Sempre ai microfoni di Verissimo, inoltre, Manuel ha parlato anche della famiglia di Lulù: “Si parla tanto che la mia famiglia non è andata bene a lei, ma nessuno mi ha mai chiesto se la sua famiglia è andata bene a me“. Nelle interviste rilasciate in passato, prima ancora che Lulù uscisse dalla casa del Grande Fratello Vip, Manuel aveva raccontato di aver trascorso un weekend a Napoli con la mamma di Lulù e Clarissa e di essersi sentito davvero in famiglia.

Ma i fan smontano anche le successive dichiarazioni rilasciate da Manuel sulle ultime settimane trascorse con Lulù prima della rottura definitiva. Bortuzzo ha raccontato che, ad un certo punto, stanco della situazione con Lulù, è partito per una settimana con il suo migliore amico per staccare. Secondo quanto riportato nel video in questione, durante la settimana trascorsa a Treviso con l’amico Alex, Manuel avrebbe incontrato alcuni fan a cui avrebbe raccontato di sentire fortemente la mancanza di Lulù e di non vedere l’ora di tornare a Roma per riabbracciarla. Parole che, a quanto pare, sarebbero presenti in audio che i fan conserverebbero.

Inoltre, durante la settimana trascorsa a Treviso, lontano da Lulù, Manuel ha continuato a scriverle dolci commenti e farle delle dediche d’amore. Sul famoso comunicato con cui ha annunciato la fine della storia, Manuel ha spiegato di averlo fatto per il peso che Lulù dà ad Instagram e ai social. Nel video, invece, i fan puntualizzano come Lulù, da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, sia la meno social di tutti avendo pubblicato pochissimi post tra i quali nessuna foto di coppia, abbia fatto un’unica diretta con lui presente e abbia pubblicato solo delle storie su Instagram.

“Il viaggio alle Maldive non l’abbiamo più fatto perchè non stavo più bene con lei”, ha sottolineato ancora Bortuzzo a Verissimo. I fan, però, sottolineano come, tornato da Treviso con l’amico, Manuel abbia portato Lulù a Napoli dove hanno trascorso la Pasqua insieme pubblicando anche una foto in cui sono nella stanza d’albergo insieme. Inoltre, nel video, viene mostrato come il 22 aprile, tre giorni prima della rottura, Manuel e Lulù abbiano festeggiato il mesiversario con una foto che aveva entusiasmato i fan.

Infine, il profilo Twitter che ha pubblicato il video in cui viene smontata l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo, precisa quanto segue: “Voglio precisare che io mi sono limitata a replicare ad alcune cose dette da Manuel, per il resto sanno lui e Lulù com’è andata la storia, nessuno sta dicendo che Lulù sia perfetta, ma nemmeno credo che si possa attribuire ogni colpa a lei (com’è avvenuto nel suo racconto)”.

Dopo l’intervista di Manuel a Verissimo, Lulù ha scelto la strada del silenzio preferendo non replicare. Lo farà nei prossimi giorni?