Bello e dannato, ma un rockettaro fuori dagli schemi può essere un uomo romantico? Ebbene sì, il frontman della nota band vincitrice di Sanremo e dell’Eurovision, è molto di più di quello che ci si può aspettare. Ecco perché, vi spieghiamo quanto accaduto.

Che Damiano David sia un ragazzo di talento che ama andare al di fuori degli schemi, è risaputo. Questo però non significa che riesca a stupire soltanto con gesti eclatanti. Infatti, è stato proprio con azioni semplici e gentili, che ha finito per rapire l’attenzione del pubblico femminile, diventando anche un esempio per quello maschile. Ha dimostrato che si può mettere lo smalto nero vestendosi di rosa ed essere ugualmente virile, senza alcun limite alla realizzazione personale. Allo stesso modo, un cantante con uno stile così graffiante, può essere una brava persona, soprattutto sensibile.

Damiano David il frontman della band romana i Maneskin si sta letteralmente mangiando il palco, ma non solo, il mondo! Il gruppo rock tutto italiano sta viaggiando in lungo e in largo per condividere la propria arte musicale al di fuori degli schemi e delle etichette convenzionali. Infatti, sono persino arrivati all’evento musicale californiano più amato e seguito dai fan, il Coachella!

Al fianco di star come Harry Styles, The Weekend, Billie Ellish e tanti altri, stanno diventando sempre più noti nel panorama musicale internazionale. Come sempre stupiscono con delle performance tutto, meno che scontate. Specialmente perché trovano nel concerto, l’occasione per manifestare il loro pensiero, quello contro la Guerra in Ucraina, evento terribile che riguarda tutti.

Così, tra una ribellione e l’altra, si trova il modo per apprezzare l’operato della band, ma anche il modo di essere del cantante, che è tutto meno che aggressivo. Dolce e tenero come pochi, lo manifesta e dimostra su tutti i canali social più seguiti.

Damiano dei Maneskin: un ragazzo fuori dagli schemi!

Tra le tante dichiarazioni fatte in marito a Damiano David, ne saltano fuori alcune che davvero nessuno si sarebbe mai aspettato. Ad iniziare dal biglietto d’amore scritto di suo pugno, le parole sono davvero emozionanti. La cosa più interessante è che le novità non terminano qui. infatti, al di là delle ultime critiche fatte sul suo conto, entrano in gioco dei dettagli sull’amore che questi vive che hanno fatto conoscere un lato nascosto dal cantante. Appunto, c’entrano sempre i sentimenti, i quali lo rendono ciò che è.

Damiano David e Giorgia Soleri, sono più uniti che mai! Dalla loro relazione si può imparare molto, soprattutto che non ci sono degli standard da seguire. Perché l’importante è amarsi oltre le distanze, le differenze, e nonostante tutto quello che accade. Perché nel loro rapporto di 5 anni, ne sono successe di cose.

La Soleri è una nota influencer ed attivista, impegnata in battaglie contro le discriminazioni in generale, e nello specifico nell’opera di divulgazione contro malattie silenziose come la vulvodinia e l’endometriosi. Lei stessa è affetta da questi due mali che solo le donne possono comprendere, soprattutto per tutti i pregiudizi che ci sono. Da poco è stata ospite all’università La Cattolica per parlare del suo percorso medico, esempio e punto di riferimento per tante donne.

Così, ne hanno vissute di cotte e di crude. Ad iniziare dai rumors sul possibile flirt del cantante con la bassista del gruppo, Victoria, poi smentito, fino alla diversità delle vite vissute che li vede spesso lontani per impegni di lavoro. Hanno ufficializzato solo da un anno, ma stanno insieme fin dagli inizi, appunto da circa 5 anni.

Cosa succede al momento? Si godono come possono, la lor storia d’amore! Infatti, come è evidente dal suddetto scatto condiviso nelle stories di Instagram dallo stesso cantante, le coccole non vengono mai risparmiate, e gli stessi fan non fanno che seguirli in ogni loro mossa.

Di recente, il frontman è reduce dallo scontro con gli haters dopo l’esibizione in California, ma niente sembra fermare il percorso di crescita di questi personaggi. Nonostante la giovane età sembrano ambire ad alti obiettivi.

Quindi, se una star internazionale può manifestare dolcezza, la strada per la lotta dei pregiudizi può essere più vicina a chiunque inizi a conoscere queste tematiche.