Ecco chi è davvero Veronica Rimondi di Uomini e Donne: ci pensa Lui a svelare la verità

Veronica Rimondi è la nuova tronista di Uomini e Donne. Arrivata nello studio di Cinecittà da un paio di mesi, la ragazza non piace molto al pubblico. Molti non credono che sia di buon esempio per le adolescenti che seguono il programma.

Alla Rimondi però non interessa e manda avanti il suo percorso conoscendo vari corteggiatori, ma non è quello che dice di essere. La verità svelata proprio da Lui.

Scopriamo di chi si tratta e cosa ha rivelato

Matteo Farnea è uno dei corteggiatori di Veronica Rimondi. Sceso apposta per lei, il ragazzo viene appellato come un “principe” e fa di tutto per conquistare la tronista.

Ospite al magazine di Uomini e Donne, Matteo rivela chi secondo lui è veramente Veronica, mentre spunta la verità tra Diego Tavani e Aneta.

“Sono sceso dalle scale per conoscere lei, perché fin dall’inizio mi ha dato l’idea di una tronista atipica, nel senso positivo della parola, rispetto ai percorsi precedenti” confessa il ragazzo.

Dopo aver rivelato di non aver fastidio a sentirsi chiamare principino, aggiunge: “Mi differenzio dagli altri corteggiatori sicuramente per il mio modo di essere e per la mia personalità, ma soprattutto per il modo con cui corteggio Veronica, che per me è qualcosa di assolutamente naturale. In più, io non parlo mai degli altri durante le esterne con Veronica, perché credo che sia una cosa proprio inutile. Ovvio che quando mi chiedono un parere rispetto agli altri lo esprimo, ma tendo a non pensare agli altri corteggiatori, ma solo al rapporto tra me e Veronica“.

Matteo sta già pensando anche ad una realtà con la tronista, mentre Catia Franchi svela un segreto. Lei vive a Ferrara e lui a Roma, ma è convinto che la distanza non sia un problema se c’è un sentimento forte e vero.

Il corteggiatore poi racconta dei suoi due grandi amori. Matteo si definisce molto sentimentale e per questo ha sofferto molto nel suo passato.

“Ho sofferto per amore. Essendo un ragazzo molto sensibile, passionale anche, questo ti porta spesso a farti male in amore. Ho avuto due grandi amori: uno, il primo, quando avevo solo sedici anni, ed è una storia che è durata due anni e mezzo. Poi l’ultima relazione che ho avuto… siamo stati insieme quattro anni” racconta Farmea e conclude: “In entrambi i casi ho sofferto, ho pianto, non pensavo ad altro che a loro. Ho fatto piangere i miei genitori. Insomma, un disastro. Il mio carattere mi porta a soffrire, ma penso sia una cosa positiva“.

Matteo ha le idee molte chiare. A lui piace Veronica Rimondi e farà di tutto per conquistarla a Uomini e Donne. La tronista sembra molto presa dal ragazzo, ma deve ancora capire se i gesti che fa sono veri o frutto delle telecamere