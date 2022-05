Lulù Selassiè presa in giro da Manuel Bortuzzo? Beccato ancora con lei!

Lulù Selassiè è stata presa in giro da Manuel Bortuzzo dopo la fine del Grande Fratello Vip? Lo sportivo è stato beccato di nuovo con lei!

Lulù Selassié, dopo la fine della sua esperienza al GF Vip, si è ritrovata al centro della cronaca rosa per la fine della sua fine della relazione con Manuel Bortuzzo.

Nelle scorse ore però la sua presenza sul web non è affatto diminuita, ma dopo la messa in onda del film Rinascere, ispirato dalla storia del suo ex si è accentuata ancora di più in quanto tra i suoi fedeli sostenitori si è fatto largo il pensiero che sia stata presa in giro in quanto lui è stato beccato ancora una volta in dolce compagnia. Una presenza femminile molto importante per Bortuzzo con cui è stato immortalato diverse volte tanto da far credere che tra loro ci sia qualcosa.

Manuel Bortuzzo ha preso in giro Lulù Selassié oppure il web ha preso una cantonata? Vediamo per bene perché si sono convinti di ciò.

Manuel Bortuzzo beccato ancora con Lei: Lulù Selassié presa in giro?

I fan di Lulù Selassié, che hanno smontato punto per punto l’intervista di lui a Verissimo, sono convinti che la loro beniamina sia stata presa in giro in quanto non è la prima volta che Bortuzzo viene beccato in compagnia di Lei e nelle scorse ore, quando ha fatto il suo debutto su Rai 1 il film ispirato alla sua vita, l’ha visto proprio in sua compagnia.

Per questo motivo gli utenti della rete si sono convinti che tra Manuel Bortuzzo e Federica Pizzi, la sua ex che le fece anche una sorpresa durante la recente esperienza al Grande Fratello Vip, ci sia ancora del tenero in quanto sono stati avvistati insieme non appena la storia con Lulù si è conclusa, ma quale sarà la verità?

L’ex sportivo almeno per il momento ha preferito non commentare il gossip che riguarda la sua persona, concentrandosi soltanto sui nuovi progetti che sta realizzando dopo il successo ottenuto in tv. Lulù Selassié ci ha messo una pietra sopra e dopo aver fatto i conti con una cocente delusione vuole soltanto pensare al suo percorso.