Struggente confessione di Catia Franchi: la terribile scoperta prima di Uomini e Donne

Catia Franchi è una dama appena arrivata nel parterre femminile di Uomini e Donne. La donna, nonché sorella della stilista Elisabetta Franchi, ha da subito conquistato il pubblico.

E’ una donna ricca di charme e molto schietta. E’ proprio per questo che i telespettatori sono rimasti affascinati da Catia e non vedono l’ora di conoscere la sua storia.

Ospite al magazine del dating show, la dama si racconta e fa una struggente confessione. Il suo passato è terribile, ma scopriamo insieme cosa ha rivelato

Catia Franchi è appena arrivata a Uomini e Donne e si è frequentata con il cavaliere Biagio Di Maro. Tra loro non è nato del sentimento, almeno per quanto riguarda la dama che salva di lui solo il look.

La Franchi viene invitata al magazine del programma per raccontarsi un po’. Dopo aver svelato il suo segreto nascosto, Catia racconta che si è sposata quando era ancora molto giovane.

Dopo sei anni di fidanzamento, la dama convola a nozze e dopo poco dà alla luce il suo primogenito Milos e poco dopo arriva Naomi.

Inizialmente era interessata solo alla sua famiglia, fino a quando non decide di iniziare a lavorare per la casa di moda di famiglia. Nonostante il suo nome sia molto noto, la Franchi si definisce una donna semplice.

“Ho sempre amato i vestiti e ho sempre avuto un certo estro, però sono cresciuta in una famiglia umile, non avevamo disponibilità economiche” racconta la Catia e conclude: “Ho preso una strada diversa rispetto a mia sorella, perché volevo una famiglia tutta mia“.

Il marito della dama ha dovuto affrontare una brutta malattia. Nonostante fossero separati, “Gli sono rimasta accanto fino alla sua morte“.

In merito a ciò, Catia fa una struggente confessione: anche lei ha dovuto lottare contro un tumore riuscendo a vincere contro questo male.

“Quando sono uscita dall’ambulatorio, mi è venuta una gran rabbia e mi sono detta: ‘Basta! Adesso voglio vivere‘. Ho deciso di porre fine al mio matrimonio e ho subito iniziato a lottare: alla fine ho vinto io!” racconta addolorata, ma felice la dama.

Mentre la verità sulla tronista Veronica Rimondi esce allo scoperto, Catia rivela come è il suo rapporto con Elisabetta Franchi raccontando delle prime sfilate della sorella.

“Ancora lo ricordo! Dopo un po’ le ho detto: ‘Betty, vai, hai altro da fare io sto benissimo!’ perché lei doveva organizzare la sua prima sfilata a Milano. E lei si è messa a ridere perché io ero piena di tubicini e sembravo stare tutt’altro che benissimo” confessa la dama e conclude: “Ma noi siamo così: siamo forti, determinate. In questo ci somigliamo molto“.

Catia Franchi è una donna tutta d’un pezzo. La vita è stata difficile per lei e questa confessione struggente ci fa comprendere molto del suo carattere. E’ determinata a trovare la sua anima gemella, soprattutto adesso che ha capito quanto sia importante la vita