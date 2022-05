Nicolas Vaporidis smascherato all’Isola. Edoardo Tavassi: “Mi fa disgusto”

Nicolas Vaporidis è stato smascherato all’Isola dei Famosi dai suoi compagni di viaggio e non è mancato il commento pungente di Edoardo Tavassi.

Nicolas Vaporidis, che piaccia o meno, è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione dell’Isola dei Famosi dove è riuscito a dividere il pubblico del piccolo schermo come soltanto lui sa fare.

Ed anche questa sera non è stato da meno. I suoi compagni di viaggio lo hanno accusato di essere una persona falsa e stratega. Ad iniziare il tutto era stata Laura Maddaloni ma con il passare dei giorni anche Edoardo e Guendalina Tavassi le hanno dato man forte rivelando che purtroppo credevano amica una persona che in realtà non lo è.

Guenda ha accusato l’attore di aver detto cose cattivissime sul suo conto e di non essersi nemmeno scusato. Edoardo, invece, ha asserito di essere stato preso in giro da lui in quanto avrebbe fatto il doppio gioco tra i due gruppi nella speranza di non essere nominato.

Nicolas ha smentito ogni accusa, rigettandola al mittente ma in diretta è arrivata una confessione inaspettata che ha ribaltato ogni cosa.

Edoardo Tavassi prende le distanze da Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi ha accusato Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi, dove Blind è assente per problemi di salute, di essersi creato un personaggio e di volersi isolare dal resto del gruppo soltanto per voler emulare il percorso intrapreso qualche anno fa da Raz Degan.

A dargli manforte è arrivata però la confessione inaspettata di Mercedesz Henger che ha rivelato di essersi avvicinata insieme alle sue compagne di viaggio all’attore, ma lui non appena le ha viste si è isolato a sua volta tornandosene in riva affermando che la loro presenza avrebbe spaventato i pesci.

“Mi fa disgusto!” ha commentato adirato Edoardo Tavassi che ha deciso di mettere una pietra sopra alla sua amicizia con l’attore nonostante in un primo momento sembrava ci fosse tra loro un legame sincero ma così invece non è stato in quanto dopo 40 giorni insieme non fanno altro che attaccarsi l’uno l’altra dividendo il popolo della rete come non mai.