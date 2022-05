Lulù Selassiè e il primo “ti amo” dopo l’addio a Manuel Bortuzzo

Lulù Selassiè, dopo la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo, spiazza tutti con un “ti amo” pubblico e struggente per i fan.

Sulla storia d’amore tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è calato il sipario. La favola d’amore tra la principessa e il nuotatore si è conclusa dopo sette mesi dal primo bacio nella casa del Grande Fratello Vip 6. Le strade tra Manuel e Lulù si sono separate per scelta di Bortuzzo che, dopo poco più di un mese di vita con Lulù fuori dalla casa di Cinecittà, ha deciso di chiudere la storia non stando più bene con la principessa.

Dal momento in cui Manuel ha annunciato la fine della storia sono passate due settimane. Bortuzzo sta trascorrendo le giornate con gli amici mentre Lulù sta condividendo pochissimo sui social preferendo restare in silenzio durante un momento particolarmente difficile. Tuttavia, su Twitter, in queste ore, Lulù si è lasciata andare ad un gesto che ha toccato profondamente i fan. Dal gesto della principessa, infatti, i fan hanno capito che non solo la delusione, ma anche la sofferenza è davvero tanta.

Lulù Selassiè ancora innamorata di Manuel Bortuzzo: un gesto social colpisce i fan

Quella tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è stata una favola d’amore che ha fatto sognare i fan che, dal 22 settembre, giorno del primo bacio e che, oggi, è tatuato sul collo di Manuel, nonostante diverse discussioni e allontanamenti avvenuti nella casa del Grande Fratello Vip sempre per decisione di Manuel, hanno continuato a credere nel loro amore. Nel momento in cui la storia ha spiccato il volo, in tanti, pensavano che la storia tra la principessa e il nuotatore sarebbe durata a lungo.

Così, però, non è stato ed oggi, Manuel e Lulù non sono più una coppia. Tuttavia, la Selassiè, due settimane dopo il comunicato con cui Manuel ha annunciato la rottura e che a Verissimo ha raccontato la sua verità sulla fine della storia e che i fan hanno smontato punto per punto, sta dimostrando di essere ancora innamorata. A testimoniarlo è un like che Lulù ha lasciato ad un tweet come potete vedere dalla foto qui in basso.

“E ogni volta che mi domanderai se ti amo, io ti risponderò…Si, per tutta la vita” è il tweet con la foto di un suo bacio con Manuel al Grande Fratello a cui Lulù ha lasciato il proprio like. Un gesto social che non è passato inosservato ai fan che stanno provando a supportarla inviandole messaggi d’amore.