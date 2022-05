Gli anni passano, ma alcuni volti sono indimenticabili, specialmente su un format così seguito come Striscia la Notizia. Non ci sono dubbi sul successo e la notorietà della trasmissione, ma anche le veline che sfruttano questo trampolino di lancio finiscono per raggiungere grandi risultati.

La vita è piena di sorprese, belle o brutte che siano, le si accetta e si cerca di affrontare tutto con la massima caparbietà. La protagonista di oggi è fortemente legata a Striscia la Notizia. Il noto programma tutto satirico, che con tanto di stacchetti e informazioni, finisce per intrattenere milioni di telespettatori, senza deludere mai le aspettative. Non sono solo cambiati tante volte i conduttori, anche per le veline possiamo dire lo stesso. Alcune cadono nel dimenticatoio, mentre altre fanno carriera.

Le annate di Striscia la Notizia sono delle vere certezze, perché si tratta di un format imperdibile per i telespettatori. Senza di esso, le serate di Canale 5 non sarebbero le stesse, infatti in ogni stagione televisiva non mancano le novità. Nel corso del tempo, si sono succeduti tanti volti, e alcuni hanno anche cambiato vita.

Nello specifico, la protagonista del giorno non è cambiata molto. Anzi, la possiamo definire una fonte d’invidia a tutti gli effetti per le veline odierne, perché si mantiene in perfetta forma fisica.

Riconoscete la protagonista di oggi? Ecco come ha cambiato vita, ne ha davvero rivoluzionato ogni aspetto.

Striscia la Notizia: ex velina oggi, indimenticabile!

La velina di cui parliamo oggi non è l’unica che ha cambiato totalmente vita. C’è stata anche chi ha partecipato a più format e alla fine ha raggiunto grande notorietà, tanto che il gossip per un periodo non l’ha mai abbandonata. Ma il percorso di ognuno è unico e imprevedibile. Ad oggi, la star del giorno, non possiamo dimenticarla, anche perché ai tempi ha davvero avuto un certo seguito con i telespettatori sia nel piccolo che nel grande schermo.

Si tratta di Laura Valci! Oggi quarantanovenne è davvero una donna bellissima, la quale non ha niente di meno rispetto le colleghe più giovani. E’ stata una velina negli anni 1993-1994, momento in cui la sua carriera è stata lanciata. Infatti, agli inizi il suo obiettivo era quello di fare la veterinaria, ma ai tempi Giorgio Mastrota la nota per la sua bellezza, e dal provino a Striscia, la strada è stata tutta in salita.

Perché poi la carriera è andata avanti, al fianco di personaggi come Lorella Cuccarini, Lino Banfi, Gigi Sabani, Marco Columbro, e tanti altri! Chi può dimenticare programmi come Casa Vianello, Festivalbar e Stranamore? Era presente in tutti questi!

Poi avviene l’occasione del grande schermo, grazie a Carlo Vanzina, partecipa ai film tipici della commedia italiana, come Anni ’90, A spasso nel tempo – L’avventura continua, Anni ’50 e Anni ’60. Insomma, è partita da Limito, in provincia di Milano, per andare così lontano, ma alla fine ha deciso di fermarsi e di non andare oltre nel mondo della tv.

Tra le sue colleghe non possiamo dimenticare la velina brasiliana più amata, anche lei è l’ennesimo esempio di chi in parte ha stravolto tutto. Nello specifico, la Valci ha detto stop alla televisione e al cinema, infatti dalla malattia della madre, di cui si prende cura, ha deciso di cambiare tutto.

Vive in serenità la sua privacy, rimanendo tutt’ora un personaggio molto amato ed iconico degli anni Novanta.