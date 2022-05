Una persona ha dormito con la regina, i sudditi sono sbalorditi

Alcuni giorni fa è avvenuto qualcosa di incredibile al Castello di Windsor: qualcuno ha passato la notte a casa della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è sicuramente uno dei personaggi più controversi e discussi della Royal Family. Non è sempre stata amata dai sudditi britannici, anzi. I sondaggi degli anni ’80 non la mettevano mai ai primi posti tra i membri più amati della famiglia dei Windsor, scavalcata anche da Diana Spencer, moglie di Carlo d’Inghilterra, morta tragicamente il 31 agosto 1997.

Proprio dopo la tragica scomparsa della principessa, Elisabetta II ha iniziato ad avere un atteggiamento diverso e gli inglesi lo hanno notato. Adesso tutto il paese è in apprensione per la sua salute. Il popolo del Regno Unito ha trattenuto il fiato quando l’anziana sovrana è stata ricoverata in ospedale verso la fine del 2021 e ha accettato a malincuore la sua assenza in occasioni di alcuni eventi pubblici.

Adesso tutti aspettano il Giubileo di Platino e Sua Maestà sembra aver ripreso una vita quasi normale. Quasi, appunto, perché negli ultimi giorni è successa una cosa molto strana. Il divertente episodio è avvenuto nelle stanze del Castello di Windsor, pare che uno sconosciuto abbia dormito lì. Di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli di questa curiosa vicenda.

Un finto prete ha dormito a casa della regina

È possibile aggirare il controllo delle guardie reali e dormire al Castello di Windsor? Sembra proprio di si ed è accaduto lo scorso 26 aprile, quando un intruso è entrato nella dimora della Regina Elisabetta ed ha anche pernottato, proprio nello stesso posto dove l’anziana monarca ha ricevuto Harry e Meghan alcuni giorni fa. Questo individuo ha finto di essere un prete.

La notizia è stata riportata dal Guardian. L’uomo ha dichiarato di chiamarsi Padre Cruise, un amico del cappellano Matt Coles. Gli è bastato dire alle guardie di essere appena tornato dall’Iraq per intrufolarsi nel castello. I soldati gli hanno addirittura permesso di dormire all’interno della caserma. Forse voleva fare compagnia alla regina, proprio come avrebbero intenzione di fare due componenti della Royal Family.

Secondo TalkTV, i soldati sarebbero divertiti ad ascoltare le sue storie ma si sarebbero insospettiti quando ha raccontato della sua esperienza come collaudatore di sedili di elicotteri. La segnalazione della presenza di un intruso è arrivata soltanto alle 9:20 di mercoledì 27 aprile, quando l’uomo aveva già pernottato nel castello. Gli agenti hanno accompagnato l’estraneo fuori da Windsor appena tre ore prima del rientro a casa della Regina Elisabetta.