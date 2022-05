Test logica: indovina l’età dei due fratelli e dimostrerai di essere un genio

Per risolvere questo test avrai poco tempo e dovrai elaborare moltissimi dati. Vediamo cosa sei capace di fare: quanti anni hanno i fratelli?

Massimo è costretto a seguire una lezione da casa in DAD (didattica a distanza) perché non sta bene. All’orario prestabilito accende il computer e prova a collegarsi con l’insegnante. Suo fratello Valerio vorrebbe restargli accanto perché è curioso di ascoltare la lezione. Sicuro di avere una risposta positiva, Massimo chiede all’insegnante se fosse possibile far partecipare anche il fratellino.

L’insegnante dichiara di non essere d’accordo e chiede a Massimo di far allontanare il fratello. Quando quest’ultimo le chiede la motivazione, lei risponde: “Tuo fratello non può seguire questa risposta perché tu hai sette anni in più e fra tre anni avrai il doppio dei suoi anni”. Massimo, sconsolato, non può fare altro che allontanare suo fratello Valerio per continuare a seguire la lezione.

Quanti anni ha Massimo e quanti ne ha Valerio? Prova a ragionare con calma, senza farti prendere dall’ansia, poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca della soluzione del test.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è assolutamente necessario porsi un limite temporaneo, entro il quale provare a dare una risposta. Avere una scadenza mette il nostro cervello sotto pressione ed è proprio ciò che vogliamo fare attraverso questo test. Riuscire a restare lucidi in una situazione del genere ti aiuterà anche nella tua vita privata.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un passatempo divertente per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Se hai dato la risposta in meno di sessanta secondi, ti facciamo i complimenti perché l’enigma era difficile. Se, al contrario, non hai trovato la soluzione, non preoccuparti. Vuol dire che hai soltanto di fare maggiore pratica con questo genere di test.

Ecco la soluzione: Massimo ha sette anni in più rispetto al fratello minore. Secondo questo dato, avrà il doppio degli anni di Valerio quando compirà 14 anni e il fratellino ne avrà 7. Di conseguenza, in questo momento Massimo ha 11 anni e Valerio soltanto 4. Ecco perché l’insegnante ha preferito separarli.