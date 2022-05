La madre di Soleil Sorge esplode e svela tutto dopo il GF Vip: Wendy è una furia

Soleil Sorge è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 6. L’influencer ha tenuto tutti i telespettatori con il fiato sospeso con la storia del triangolo artistico in compagnia di Alex Belli e Delia Duran.

L’attore ha flirtato, ballato e baciato più volte Soleil, nonostante lui fosse sposato con Delia. Dopo i vari tira e molla con la moglie, alla fine i due sposi tornano insieme e la Sorge decide di non volerne più sapere nulla.

Arriva a questa decisione non perché Alex avesse scelto sua moglie, ma perché pensa di essere la vittima di un giochino scelto a tavolino tra i due coniugi.

Nonostante nella finale Soleil e Belli ballassero insieme, da quel momento si sono visti poco e sentiti raramente.

Ma ecco che Wendy, madre dell’influencer, non ce la fa più ed esplode contro l’attore.

Scopriamo insieme cosa ha fatto infuriare la donna e cosa ha svelato

Soleil Sorge pensava di essersi riuscita a liberare di Alex Belli dopo i sei mesi passati nella Casa del Grande Fratello Vip.

Purtroppo se lo ritrova a sorpresa in una puntata de La Pupa e il Secchione, programma in cui l’influencer fa da giudice.

L’ex gieffina mostra già molto disagio e rimette l’attore al suo posto. Alex però continua a parlare di Soleil in vari salotti televisivi. Mentre svela delle verità scottanti, entrambi i soggetti però non si fanno mai scappare l’opportunità di parlare l’uno dell’altra.

Soleil, ospite a Pomeriggio 5, lancia delle stoccate all’ex amico e Alex non si fa scappare questa opportunità.

Tramite il suo profilo Instagram replica alle accuse dell’ex gieffina.

“Questa ipocrisia e incoerenza. Mi piace, perché certe persone sono convinte che io abbia bisogno di parlare di loro o semplicemente di essere associato a loro. Bene, si sbagliano, perché hanno totalmente la mia indifferenza” commenta Belli e conclude: “La mia vita e il mio lavoro è totalmente staccato da queste dinamiche. Buona vita e fatevene una ragione“. L’attore non ha rivelato di chi stesse parlando, ma sembra proprio che queste parole siano rivolte a Soleil.

Questa volta, a prendere le difese dell’ex gieffina ci pensa Wendy, la madre della Sorge. La donna non ha mai approvato i comportamenti di Alex e con l’ultima accusa, esplode e svela tutto.

Mentre Soleil viene offesa malamente da un fan, sua madre risponde attraverso i social all’attore.

“Buongiorno, solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi, ma ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta!” commenta Wendy palesemente innervosita e continua: “Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse di nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito. Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui, vi auguro una buona domenica a tutti“.

Comprendo assolutamente il comportamento di Wendy, madre di Soleil Sorge. Va bene parlare del triangolo artistico all’interno del GF Vip per andare avanti nel reality show, ma adesso basta. La situazione non è più interessante e nemmeno coinvolgente. Da un’amicizia, sono finiti a non sopportarsi più.

