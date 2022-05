Michelle Hunziker, altro che Tomaso Trussardi: il nuovo amore è pazzesco!

Non ci sono dubbi, i sentimenti bussano ancora alla porta di Michelle Hunziker! La showgirl svizzera è stata avvistata, e noi siamo pronti per rivelarvi tutti i dettagli della sua fuga d’amore. Soprattutto la news del giorno riguarda la persona in sua compagnia.

Michelle Hunziker è tra le conduttrici più amate dai telespettatori. Solare, divertente ed ironica, una donna che ha saputo affrontare anche situazioni non molto piacevoli. Infatti, è stata vittima di violenze domestiche, diventando non solo una sopravvissuta, ma anche una portavoce di questo terribile male sociale che è la discriminazione e la violenza di genere. Ad oggi però, la svizzera più famosa in Italia, è protagonista di uno scoop che finalmente ha fatto mettere il cuore in pace ai fan.

Trussardi o non Trussardi? E’ questo il dilemma! Si è parlato a lungo di un avvicinamento tra gli ex coniugi, Michelle e Tomaso, ma la smentita è arrivata da parte di entrambi. Diciamo che i rumors non erano così infondati, visto che erano stati avvistati dai paparazzi a Val di Genova.

Ma la realtà è molto lontana dalla possibilità di un loro ritorno, perché c’è un’altra persona nel suo cuore. Così, la verità è finalmente venuta a galla, anche perché le prove testimoniano tutto quello che era stato già previsto.

La Hunziker ha un nuovo fidanzato, e la fuga d’amore è la prova che testimonia tutto. Ecco chi è la fiamma della showgirl, e tutto quello che c’è da sapere sugli ultimi eventi che li ha visti insieme.

Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato, incredibile!

Chiodo schiaccia chiodo, oppure passione irrefrenabile? Sono diversi i dubbi che balenano tra i fan della showgirl. Diciamo che quell’avvicinamento sospetto con l’ex marito ha rivelato inediti dettagli, ma non finisce qui. Perché se prima si trattava solo di una diceria, adesso abbiamo le prove dei fatti. La Hunziker è tornata a sorridere, tra un calice ed una risata, non ci sono più dubbi!

Si tratta proprio del chirurgo sardo con il quale era stata già paparazzata, Giovanni Angiolini! Il nuovo fidanzato è stato beccato dagli scatti dei fotografi, ma anche il sorriso smagliante della Hunziker conferma la sua felicità.

Lo avete riconosciuto? Non è soltanto un medico ortopedico, ma è stato anche un personaggio tv. Infatti, ha partecipato al Grande Fratello nel 2015, e poi è noto anche per essere Dottor G. de I Fatti vostri! Insomma, il 41enne è tornato alla ribalta in un ruolo totalmente inaspettato.

E’ stata la redazione di Alfonso Signorini, Chi magazine a spifferare tutto e a condividere gli scatti della loro liaison a Parigi. Già erano stati avvistati in vacanza in Sardegna, ed anche a Milano proprio all’uscita del lussuoso Excelsior Hotel Gallia, ma adesso è verità!

Si sono incontrati nella città dell’amour, e tra baci, carezze e passeggiate romantiche, sono diventati i protagonisti di questa nuova love story che sta facendo appassionare tutti. Non poteva mancare la passeggiata alla Torre Eiffel e una serata di intrattenimento puro al Moulin Rouge, ma a vacanza finita, ognuno a casa sua.

Che la showgirl sia felice manda in visibilio i fan, specialmente dopo lo smascheramento della figlia Aurora in piena diretta, il quale ha mostrato e reso più umano il volto della donna. Così, non ci sono dubbi, l’amore è tornato e continua a far battere il cuore alla bella Michelle.