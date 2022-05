“L’ho fatto perché non mi piace fingere“: fuori la verità ad un passo dalla finale di Amici 21

Amici di Maria De Filippi è alle battute finali. Questo sabato è andata in diretta la semifinale del talent show, con una grande sorpresa.

Ad arrivare in finale sono non cinque, ma ben sei allievi. Si tratta dei cantanti Luigi Strangis, Albe, Alex e Sissi e per il ballo Serena Carella e Michele Esposito.

La finale non andrà in onda di sabato, perché Maria De Filippi ha dato priorità all’Eurovision. L’ultima gara sarà trasmessa in diretta domenica 15 maggio.

La gara è ancora accesa, ma qualcuno ha da ridire. Ad un passo dalla finale, spunta la verità su Amici 21. Nessuno se lo aspettava, ma scopriamo insieme cosa è successo

Ad un passo dalla finale di Amici 21, il ballerino di Veronica Peparini, Dario Schirione, viene eliminato dal talent show.

L’ex concorrente, subito dopo la puntata, fa un bilancio del suo percorso nella scuola di Maria De Filippi per Witty Tv, mentre Alessandra Celentano si lascia andare ad uno sfogo durissimo.

Dario è uscito ad un an passo dalla finale, ma è comunque molto contento di come è andata.

“Tutto ciò che ho fatto, l’ho fatto perché l’ho sentito, anche quando ero sottotono durante le lezioni in sala. L’ho fatto perché non mi piace fingere che andava tutto bene” commenta il ballerino e continua: “Questo rapporto con quello che faccio è pulito, vero, non mi va di fingere che vada tutto bene. Ho dato tutto quello che potevo con tutte le insicurezze penso di aver agito nel modo più forte che potevo“.

Il ragazzo è felice di se stesso e di quello che ha fatto: “Sono contento di tutte le scelte che ho fatto, dei miei comportamenti, delle mie liti, del mio modo di essere, a volte un po’ pesante“.

Nonostante sia comunque felice di dove è arrivato, Dario sa anche che gli mancheranno molte cose.

“Mi mancherà cucinare poche volte per tutti, ma quando lo fai ti dicono ‘Bravo’. Poi un’altra cosa che mi mancherà è convivere con Sissi. E poi il pianoforte” rivela la verità l’ex allievo e aggiunge: “Io non so suonare così bene però ci stavo veramente tanto perché mi piaceva, mi piaceva creare le cosa da solo e avere in mano ciò che ballo“.

Mentre Rudy Zerbi lancia la stoccata a Lorella Cuccarini, Dario è maturato. Si è dovuto sbloccare sotto diversi aspetti. Solo così ha imparato tanto e ha avuto anche la possibilità di riflettere nella casetta.

“Mi prometto che sarò sempre vero con me stesso, prometto che in qualsiasi cosa che farò non mentirò a me stesso facendomi credere una cosa piuttosto che un’altra” conclude il ballerino di Amici 21.

Dario ha visto il suo sogno svanire ad un passo dalla finale, ma è comunque veramente contento del suo percorso. Ha imparato tanto e ha deciso di non scappare dalla verità anche se a volte questa fa male.

Il ballerino ha comunque vinto Amici 21 per quello che lo riguarda