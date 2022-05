L’ex dama del trono over di Uomini e Donne rompe il silenzio e spara a zero su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: l’amara verità.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad essere al centro delle polemiche nello studio di Uomini e donne. La dama e il cavaliere del trono over hanno avuto una storia importante che, tra vari alti e bassi è finita definitivamente due anni fa. Dopo l’addio alla trasmissione e a Riccardo Guarnieri, Ida è tornata nel programma dallo scorso anno vivendo importanti relazioni come quella con Diego Tavani, Marcello e, infine, con Alessandro Vicinanza. Tutte e tre le frequentazioni sono finite e, il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri pare aver risvegliato i vecchi sentimenti di Ida.

Da settimane, Tina Cipollari sostiene che la dama sia ancora innamorata di Riccardo avendo notato il cambiamento della Platano che, durante un confronto con Riccardo, ha ammesso di non poter avere un’amicizia con lui, ma cosa prova effettivamente Guarnieri nei confronti della Platano. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 10 maggio, Tina Cipollari ha parlato di “innamoramento”. Concetto che è stato condiviso da un’ex dama del parterre.

Barbara De Santi contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri: le parole dell’ex Uomini e Donne

Armando Incarnato, Tina Cipollari e Maria De Filippi sono convinti che Ida Platano provi ancora un sentimento per Riccardo Guarnieri. Secondo la conduttrice, invece, quello di Riccardo nei confronti della ex è semplicemente un desiderio di “possesso”.

“Guarda, posso dirti che le ultime parole erano un po’ fuori luogo? Cioè Riccardo, tu non sei scemo giusto? Quando giochi sul fatto dicendo ‘Avrei giurato che Marco rimanesse’. Non penso ci sia malizia, ma… Lei infatti ti chiede ‘Perché mi parli di lui?’, sottotitolo: ‘Sei geloso?’. Ma tu Riccardo non sei geloso, sei infastidito! Se lei uscisse con Marco proveresti fastidio o possesso?”, ha detto Maria che, nella puntata di Uomini e Donne del 9 maggio, ha provato a tutelare Ida che non ha voluto ammettere i propri sentimenti nei confronti di Riccardo limitandosi a spiegare di non poter avere con un rapporto d’amicizia.

Tina, però, ha parlato di un nuovo innamoramento di Ida nei confronti di Riccardo e come lei, attraverso delle storie pubblicate su Instagram, ha espresso lo stesso concetto Barbara De Santi.

Secondo Tina Cipollari e Barbara De Santi, dunque, tra Ida e Riccardo c’è ancora un sentimento. La dama, per il momento, non ammette nulla preferendo uscire con Marco, il nuovo cavaliere. Tuttavia, alla fine della stagione del dating show di canale 5 manca poco e il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo.