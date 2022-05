Lulù Selassiè, la famiglia si allarga: in arrivo una “Fatina”

La grande famiglia di Lulù Selassiè si allarga: dopo l’addio a Manuel Bortuzzo, la principessa festeggia il prossimo arrivo di una “fatina”.

Lulù Selassiè è pronta ad accogliere nella sua grande famiglia una piccola “fatina”. L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip dove ha vissuto per sei mesi, ha permesso alla principessa di entrare nel cuore di quelli che, oggi, sono i suoi fan e che la stanno sostenendo e supportando in un momento particolarmente difficile dopo la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

Nei messaggi dei fan, Lulù sta trovando quell’amore di cui ha bisogno per riprendere in mano la propria vita dopo la fine di una relazione in cui aveva creduto fortemente. Per ringraziare tutti i fan del sostegno che le stanno dando, la Selassiè, su Twitter, ha lasciato like a tantissimi tweet e ha retwittato un tweet con cui una fan ha annunciato di essere in dolce attesa.

La famiglia di Lulù Selassiè si allarga: arriva la “piccola Lucrezia”

Non c’è giorno in cui i fan non coccolino Lulù Selassiè con messaggi d’amore e fiori e non c’è giorno in cui Lulù non ringrazi tutti i suoi fan con grandissimo affetto. Nelle scorse ore, i fan hanno fatto partire un’iniziativa su Twitter mandando in tendenza l’hashtag #luluxsonymusic per supportarla in quello che potrebbe diventare il suo vero lavoro. Con il sogno di diventare una cantante, Lulù sta lavorando in quel senso e i fan le stanno accanto lanciando sui social importanti iniziative come l‘appello che hanno rivolto a LDA. Grata per l’affetto che sta ricevendo, Lulù ha voluto ringraziare pubblicamente i fan.

“Vi ringrazio per tutto il vostro amore. Mi riempite le giornate e soprattutto mi fare stare meglio e mi sento meglio grazie a voi. Vi leggo sempre nei prossimi mesi non avete idea di quello che vi aspetta”, ha scritto Lulù su Twitter.

Lulù, poi, sul proprio profilo ha retwittato il messaggio di una sua fan che ha condiviso con tutte le “fatine” l’arrivo di una piccola “fatina” che si chiamerà Lucrezia, esattamente come la principessa Selassiè.

“Ho appena scoperto che tra pochi mesi arriverà una piccola fatina. Io e il mio ragazzo abbiamo deciso di chiamarla Lucrezia”, ha scritto la fan.

Il messaggio con l’hashtag #fairylu è stato notato da Lulù che l’ha così pubblicato sul proprio profilo Twitter, come potete vedere dalla foto qui in alto, condividendo la felicità della sua fan che diventerà mamma tra qualche mese.