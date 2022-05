Isola dei Famosi daytime 10/05/22, naufrago smascherato: la sua versione non regge

All’Isola dei Famosi il naufrago è stato smascherato dai suoi compagni di viaggio che non hanno creduto alla sua versione dei fatti.

L’Isola dei Famosi è pronto a tenere aggiornati il pubblico del piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento con il suo daytime.

Questo appuntamento del daytime arriva giusto dopo la diretta di ieri sera in cui abbiamo visto la perdita al televoto di Laura Maddaloni che insieme a Fabrizia, che ha perso il televoto lampo con Maria Laura De Vitis, ha raggiunto Playa Sgamada. Lì però le condizioni per lei si sono rivelate essere tutt’altro che svantaggiate in quanto è riuscita a riunirsi a suo marito Clemente Russo, che ha perso lo scorso televoto ed è stato rispedito sulla Playa dal pubblico del piccolo schermo.

Questa settimana, invece, al televoto ci sono finiti un bel po’ di concorrenti (Marco Cuculo, Edoardo Tavassi, Lory Del Santo e Maria Laura De Vitis)) e subito dopo la diretta è successo l’impensabile.

Roger smascherato all’Isola dei Famosi: nessuno crede alle sue parole

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dopo la furiosa lite tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, ci mostra tutto quello che non siamo riusciti a cogliere durante la diretta con Ilary Blasi partendo subito da Roger.

Il bel modello brasiliano purtroppo non sta ottenendo il successo sperato in quanto tutti i suoi compagni di viaggio, inclusa la fidanzata Estefania Bernal, dubitano di lui. Ad iniziare le danze è stata Laura Maddaloni che gli ha dato il bacio di Giuda affermando che lo ritiene un pessimo stratega, oltre che un finto amico.

La concorrente non appena ha raggiunto Playa Esgamada ha rivelato tutto ad Estefania, aggiungendo che lui ha mandato al televoto Lory Del Santo, compagna di uno dei suoi amici più cari, e per questo non gli crede più. Anche la bella modella spagnola inizia a non avere chiara la situazione.

“In questo posto non capisco chi sono gli amici” ha commentato Lory Del Santo amareggiata all’Isola dei Famosi. “Non ci sono amici” le ha risposto il suo compagno Marco Cuculo, anche lui alquanto deluso dalle circostanze che si sono venute a creare.