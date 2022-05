Uomini e Donne puntata 10/05/22, Maria blocca il cavaliere: “Usciresti con me?”

A Uomini e Donne, Maria De Filippi ha lasciato senza parole il cavaliere chiedendogli se uscirebbe con lei per un appuntamento galante.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con una puntata che siamo sicuri diventerà virale sui vari social, ma partiamo con calma e vediamo che è successo oggi negli studi Elios di Roma.

La puntata si è aperta con Alessandro e Pinuccia. La dama ha scritto una lettera al cavaliere chiedendogli se provasse ancora qualcosa per lei e se volesse darle una seconda chance. Il cavaliere ha ammesso di volerle bene, ma come amico e non come futuro compagno e più di un semplice sentimento di affetto non può darle.

Lei ci è rimasta male, ma lui ha chiarito che quello che le ha confidato oggi lei lo sapeva bene perché glielo ripete da mesi. La puntata prosegue con la furia di Maria De Filippi che ha lasciato di stucco un cavaliere come soltanto lei sa fare.

Maria De Filippi smaschera Gianluca a Uomini e Donne: “Una questione di soldi”

Al centro dello studio sono tornati Sara e Gianluca. Quest’ultimo, dopo che Tina ha smascherato un cavaliere, aveva rivelato di avere paura della differenza di età e per questo aveva chiesto il numero ad una dama più giovane.

Dopo la passata registrazione, però, l’ha fermata chiedendole di prendersi un caffè per chiarire il tutto, ma alla fine lui ha ribadito quanto detto in puntata. Maria però è convinta che il problema non sia l’età ma che lui non sia realmente interessato a lei e così gli ha tirato un tranello.

“Tu usciresti con me?“ gli ha chiesto la conduttrice. Lui ha risposto di sì senza troppi giri di parole e lei gli ha confermato che lei che Sara hanno la stessa età. “Cos’è, per i soldi?” ha tuonato la conduttrice ma lui ha preferito non rispondere di fronte a questa domanda e i fatti sembrano dare ragione alla conduttrice in quanto lui aveva preso un caffè anche con un’altra signora, molto più giovane di Sara, che fa parte del parterre del programma di Uomini e Donne.