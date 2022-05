I tre segni zodiacali che amano l’Oriente: la classifica

Alcuni segni zodiacali sono molto legati agli usi e costumi orientali. Pensi di essere tra questi? Ecco i primi tre in classifica

Molte persone hanno una vera e propria passione per l’Oriente. Guardare verso est è un’abitudine comune tra coloro che hanno gusti particolari, sicuramente diversi rispetto a quelli tipici del mondo occidentale. L’Asia è un continente particolarmente amato dagli europei ma non tutti hanno voglia di visitarlo. Esistono delle persone che amano questo continente più di altre.

Queste persone appartengono ad alcuni segni zodiacali specifici. Di sicuro, è possibile individuare almeno tre segni zodiacali molto legati agli usi e costumi orientali. Questa passione può nascere per diversi motivi: c’è chi è appassionato di fumetti giapponesi, chi è affascinato dalle metropoli cinesi o chi ama tutto il continente asiatico senza un vero motivo.

Oggi vogliamo svelarti la classifica dei segni zodiacali che amano l’Oriente. Ecco il podio. Pensi di essere tra i primi tre segni in classifica?

I segni zodiacali che amano l’Oriente

Pesci: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha sempre sognato di fare un viaggio in Asia, in particolare in Giappone, possibilmente con una persona con la quale condividere questo desiderio. Questo segno si appassiona facilmente a tutto ciò che riguarda il continente asiatico e studia molto le abitudini di questi popoli.

Ariete: al secondo posto c’è l’Ariete. Il sogno nel cassetto di questo segno zodiacale è trasferirsi in Asia per lavoro, anche se non si tratta di uno dei segni più legati alla propria vita professionale. L’Ariete vorrebbe trasferirsi in Oriente per conoscere un mondo nuovo. La sua curiosità lo porterebbe a mollare tutto e a partire anche subito, se fosse possibile.

Toro: il primato appartiene senza alcun dubbio al segno del Toro. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono appassionate di manga e anime e sono molto legate alla cultura orientale, in particolare a quella giapponese. Il Toro è spesso un nerd ed è inevitabile il collegamento con il paese del Sol Levante. Questo segno ha una grossa fame di conoscenza e ama scoprire culture diverse.