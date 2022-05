Dimmi come mangi la pizza e scopri chi sei con questo test goloso

La pizza è il piatto tipico per eccellenza dell’Italia. La mozzarella calda poggiata sulla pommarola con due foglioline di basilico rappresentano il nostro Paese con i colori della bandiera tricolore.

Devi sapere che tutti i nostri gesti sono dettati dalla nostra personalità. Banalmente abbiamo delle preferenze rispetto a certe azioni come, ad esempio, fare la doccia la mattina o la sera.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test della pizza. Ti basterà dirci come mangi questo piatto prelibato per scoprire il tuo vero Io.

Iniziamo a scoprirci!

Test della pizza: dimmi come la mangi e scopri la tua vera indole

In questo test della pizza ti mettiamo di fronte a cinque possibilità. Tu devi solamente scegliere l’opzione che rappresenta il modo in cui mangi questo piatto.

Leggi poi la risposta corrispondente al numero optato.

Divertiti anche con il test delle carte per scoprire il tuo futuro.

Scegli e conosciti

1) Mangi prima la crosta e poi il centro

Sei una persona che ha avuto un passato difficile. Hai affrontato dei grandi ostacoli che ti hanno segnato nel profondo.

Grazie a ciò, però, hai imparato a non procrastinare più, soprattutto se si tratta di qualcosa che non hai voglia di fare. Vuoi levarti il pensiero il prima possibile.

Il tuo motto è questo: “Prima il dovere e poi il piacere“.

2) Mangi fetta per fetta

Sei una persona meticolosa, razionale e precisina. Per te ogni dettaglio è studiato con attenzione. Per questo odi le soprese e tutto quello che non è sotto il tuo controllo.

Tutto deve andare come vuoi te, sennò perdi la testa. Ricordati, però, che non tutto può essere organizzato e che gli imprevisti fanno parte della vita.

Accettali, superali e vedrai che tutto andrà comunque come volevi tu.

3) Mangi prima il centro e poi la crosta

Tu sei una persona che non combatte tanto per le proprie idee. Non ami litigare e perciò rinunci piuttosto che entrare in discussione.

Le cose che non ti piacciono o che sono difficili, non le prendi neanche in considerazione.

Devi migliorarti sotto questo aspetto. Prendi quello che ti dà la vita, nel bene e nel male. Datti una chance e magari potresti rimanere piacevolmente sorpreso.

4) Mangi la pizza come capita

Sei una persona innovativa, sorprendente e ricca di estro. La tua mente corre e sei in continuo divenire. Vuoi che tutti i giorni siano unici e ti porti a casa sempre qualcosa di fatto per la prima volta.

Prova anche il test della piuma per scoprire il tuo desiderio nascosto.

Cambi opinione ogni quanto cambi le mutande. Per questo le persone hanno difficoltà a starti dietro. Dagli il tempo di farti conoscere.

5) Ripieghi la pizza e la mangi a morsi

Sei una persona in costante movimento. Hai presente il coniglio bianco di Alice nel paese delle meraviglie? Ecco te sei uguale.

Hai fretta, vai di corsa, non hai proprio tempo da perdere.

Con tutta questa smania, però, finisce che non ti godi mai il momento, la tranquillità. Ricordati che la vita va gustata boccone dopo boccone