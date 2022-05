Clamoroso retroscena su Jessica Selassiè: a svelarlo dopo il GF Vip è proprio lei!

Jessica Selassiè è stata protagonista di un clamoroso retroscena dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip. A svelare il dietro le quinte è stata proprio Lei!

Jessica Selassié dopo la vittoria al GF Vip è ancora al centro dell’attenzione mediatica in quanto sul suo conto non fanno altro che uscire numerosi e gossip e retroscena.

Questa volta a parlare è stata la sua ex compagna di viaggio Maria Monsé che ai microfoni dell’Isola Party si è lasciata andare ad inedite confessioni sulla Princess, lanciando accuse pesanti nei suoi confronti. Accuse a cui almeno per il momento la diretta interessata ha preferito non commentare.

Jessica Selassié è stata stroncata da Maria Monsé che ha rivelato ciò che a suo dire il pubblico del GF Vip non avrebbe avuto modo di vedere durante il corso della messa in onda del reality show di canale 5 che l’ha incoronata come vincitrice di quest’edizione.

Maria Monsé rivela un inedito retroscena su Jessica Selassié dopo il GF Vip

Maria Monsé ha rivelato in un primo momento di non essere stupita che la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che ha detto il suo primo ti amo dopo questo periodo difficile per lei, sia giunta al capolinea in quanto secondo lei la Princess non era la persona adatta a lui, non solo.

Secondo la Monsé, la vincitrice del Grande Fratello Vip manovrerebbe le sue due sorelle, dicendo loro che cosa fare in ogni situazione: “Jessica fa tanto la santarellina, ma lei pilotava e faceva una regia di nascosto” ha sganciato la bomba l’ex ragazza di Non è la Rai. “Anche nelle dirette di Lulù io pensavo chissà se Jessica le sta dicendo cosa dire” ha poi proseguito, rivelando di avere non pochi dubbi anche sulla sincerità di Lulù. “Anche al GF Lulù mi aggrediva e io ho notato che era Jessica che da dietro le diceva tutto“ ha continuato, lanciando pesanti accuse nei confronti della Princess. “Quindi non sto dalla loro parte, ma da quella della civiltà e del rispetto” ha poi concluso.

Maria Monsé ha stroncato Jessica Selassié, ma almeno per il momento lei ha preferito non rispondere di fronte a queste critiche.