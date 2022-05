Don Matteo 13, clamoroso colpo di scena: salta tutto con Don Massimo

Puntata dopo puntata, proviamo ad anticipare cosa accadrà nella 13esima stagione di Don Matteo. Il nuovo ciclo è caratterizzato dall’avvicendamento tra Terence Hill e Raoul Bova

E’ entrata assolutamente nel vivo la 13esima stagione di Don Matteo. Ormai il cambio di protagonista tra Terence Hill e Raoul Bova è avvenuto. Lo storico personaggio principale si è ormai defilato, e c’è spazio per il giovane Don Massimo. Un avvincendamento che richiederà un po’ di tempo per essere “assimilato”, anche se gli sceneggiatori sono stati abili a empatizzare la situazione anche nella fiction.

Infatti il sostituto di Don Matteo (che in sostanza ricalca il vecchio personaggio, seppur in chiave più giovanile) deve faticare per farsi conoscere e apprezzare dai suoi nuovi concittadini, e allo stesso modo anche dal pubblico da casa. Tuttavia, la notizia di questa settimana è un’altra, e non a che fare direttamente con la trama. Infatti, l’appuntamento di giovedì 12 con Don Matteo non ci sarà. La puntata prevista non andrà in onda, e sarà spostata di una settimana. Se ne parlerà il 17 maggio, con la puntata spostata precisamente di una settimana. I fan di Don Matteo, quindi, dovranno aspettare sette giorni, e di certo non saranno contenti.

Don Matteo, salta la puntata: ecco il motivo

A questo punto spazio alla musica e per vedere la settima puntata servirà qualche giorno di pazienza. Cosa succederà, comunque? Valentina è finalmente felice, perché può vivere la sua storia d’amore con Marco apertamente e alla luce del sole. Al pm però pesa la differenza di età, perché fa fatica a seguire i ritmi abbastanza serrati della fidanzata. Si confida con Anna su questo tema, e intanto lei riceve la visita del colonnello Valente, che ha per lei una proposta inattesa.

Si tratta di un momento positivo per Federico e Greta, mentre Cecchini è ancora molto preoccupato. Il maresciallo pensa addirittura di portare sfortuna e questo preoccupa i suoi colleghi. Insomma, per gli ulteriori sviluppi servirà un po’ di pazienza, e intanto Don Massimo farà di tutto per farsi accettare dai suoi nuovi amici, mentre le indagini sul suo (misterioso?) passato andranno avanti.