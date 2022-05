Fai attenzione al panda immerso tra le creature magiche, trovalo!

Il rompicapo visivo del giorno è una vera chicca: si tratta di una caccia al panda a dir poco unica! Infatti, l’animaletto in questione ha ben pensato di nascondersi in mezzo a delle creature magiche.

In ogni caso, non sembra esserci ben riuscito, perché ho già scovato il panda nascosto! L’intruso è ben evidente, ma è anche vero che soltanto un occhio ben allenato è in grado di non farsi fregare dell’amico peloso. Diciamo che la sfida è per pochi abili giocatori, infatti è bene ribadire che allenarsi in questi rompicapo è molto più utile di quello che sembra. Non ci sono metodi assoluti per vincere, ma strategie e tattiche da maestro affinate nel corso del tempo. Se vuoi conoscere la soluzione, vai in fondo all’articolo!

Saper risolvere un rompicapo del genere in meno di un minuto, è davvero impossibile! Il panda è lì quatto quatto che ti osserva, ma tu stai entrando in tilt per trovarlo. Ci sono tanti esseri, sono delle chimere tutte diverse tra loro, con poteri ed abilità uniche. Così, tra i colori e le forme non sembra per niente facile scovare l’animale.

Se posso darti un consiglio, per quanto il panda sia un animale semplice rispetto a quelli qui rappresentati, alla fin dei conti è tra i più iconici! I suoi tratti sono inconfondibili, quindi immaginartelo nella tua mente, rende più elastico il ragionamento e la creatività del tuo pensiero.

Allora, sei arrivato alla conclusione? Te la svelo nel prossimo paragrafo!

Il panda si è ben nascosto, ma la sua posizione è svelata!

Gli enigmi della nostra pagina sono davvero divertenti, perché sono diversi e studiati nel minimo dettaglio. Se ti piacciono le sfide di questo genere e i supereroi, ti consiglio il rompicapo di Batman nascosto in cerca di Catwoman, trovalo, è una sfida imperdibile per i cultori del genere. Invece, se sei rimasto a controllare le creature magiche, sono sicura che avrai già trovato il panda!

Ebbene sì, se l’occhio non ci inganna, è proprio posizionato dove c’è il cerchietto rosso. Diciamo che questa volta ti ho proprio tratto in trappola, perché la soluzione del rompicapo visivo del giorno non era così semplice. Infatti, avevo anche accennato al fatto che solo un occhio allenato avrebbe potuto farcela, ma in conclusione possiamo affermare che è sempre bello mettersi in gioco.

In alto a destra, troverai il panda con il suo inconfondibile occhio nero! Nel paragrafo precedente ti avevo dato un grande indizio quando ti ho detto di ricordare i tratti e le caratteristiche di questo animale. Da lì, arrivare alla soluzione, era facilissimo.

Rimanendo nell’ambito delle sfide avvincenti, ti consiglio l’indovinello dell’animale da indovinare, è una sfida imperdibile. Comunque è utile per allenarsi, invece di usare il telefono per nulla, impegnarsi in sfide quotidiane è molto più produttivo!