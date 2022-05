Costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi: salta tutto in diretta

Ieri sera il concorrente non ha partecipato alla quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Mistero per il pubblico a casa, ma a svelare il motivo è stato Alvin

Mistero nella puntata di ieri dell’isola dei famosi. A sorpresa, un concorrente mancava all’appello e non ha partecipato alla puntata. Il fatto strano è che la cosa non è stata comunicata. A non essere presente era il concorrente Blind, che ieri non si è visto e non si sa nemmeno quando tornerà. Insomma, un mistero bello e buono. E’ stato Alvin, durante la diretta, a svelare il motivo di quanto accaduto. La domanda gli è stata rivolta da Ilary Blasi, e Alvin ha subito dato la spiegazione.

“Come sta Blind? Sappiamo che in questi giorni non è stato molto bene”, ha detto l’inviato. “Non è con noi perché è in infermeria – ha detto – abbiamo parlato con il nostro dottore. Ci hanno detto che preferiscono tenerlo isolato per tre giorni. Deve stare lontano dall’acqua salata e dal sole”. Ma poi Alvin ha comunque assicurato. “Non è nulla di grave e non c’è niente di cui preoccuparsi. L’ho incontrato e si è detto dispiaciuto per non poter partecipare”. Questa, quindi, la spiegazione di Alvin.

Isola dei Famosi, un concorrente “sparisce” a sorpresa

Chiaramente non si sa se Blind potrà tornare in gioco a breve, oppure se la degenza del concorrente dovrà proseguire. Non è la prima volta che i concorrenti si infortunano e hanno problemi di varia natura. E’ capitato anche a Laura Maddaloni, Clemente Russo, Ilona Staller e Nicolas Vaporidis di avere qualche intoppo, dovendo passare poi per l’infermeria. In ogni caso Blind ha saltato le nomination, ovviamente non ha partecipato ai giochi e nessuno lo ha potuto votare.

Di conseguenza nemmeno lui ha potuto fare le sue nomination. I concorrenti che patiscono problemi di salute all‘isola dei famosi sono un grande classico. In ogni edizione, purtroppo, c’è sempre qualcuno che deve fare i conti con i dottori, e spesso sono costretti al ritiro. In questa edizione c’è stato anche il caso della concorrente che si è ustionata nella prova del fuoco ed è stata costretta a ritirarsi.