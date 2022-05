Temptation Island choc: è accaduto davvero, fan increduli

Dopo Temptation Island è accaduto davvero. I fan del programma non se lo sarebbero mai immaginato eppure è successo.

Temptation Island, come ormai noto, quest’anno non andrà in onda ma le dinamiche riguardanti i suoi ex protagonisti continuano a farsi strada nel mondo della rete.

Negli scorsi giorni una delle coppie che si era formata durante il corso dell’ultima edizione ha annunciato di star attraversando un periodo di forte crisi. Senza specificare i motivi che li hanno spinti ad allontanarsi, ma chiarendo contrariamente a quanti molti possano pensare che non c’è stato alcun tradimento da parte di entrambi, anzi.

A volerci vedere chiaro è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che sui social ha chiesto alla coppia di sbilanciarsi su quanto accaduto perché il pubblico ha le idee confuse. Così Luciano Punzo ha rotto il silenzio su Manuela Carriero provando a fare chiarezza sulla loro relazione, rispondendo proprio all’influencer.

Manuela Carriero e Luciano Punzo in crisi dopo Temptation Island: lui vuota il sacco

Luciano Punzo ha confermato che il suo amore con Manuela Carriero dopo Temptation Island, che ha allargato la sua famiglia con l’arrivo di un nuovo bambino, è stato ed è molto intenso. Tant’è che sono andati a convivere poco dopo la fine di quell’esperienza.

Nonostante ciò l’ex tentatore ha ammesso che in una relazione, com’è giusto che sia, ci sono degli alti e bassi e in quanto momento la loro storia d’amore sta attraversando una fase down e non può sbilanciarsi più di tanto per ben due motivi. Il primo è che non perché il loro amore sia nato pubblicamente debbano spiegare per filo e per segno che cosa è accaduto e poi ha ammesso che sono coinvolte anche terze persone in quanto il contesto esterno influisce molto sulla vita di una coppia e per questo motivo non può parlarne.

Nessun tradimento o altro, semplicemente Luciano Punzo e Manuela Carriero dopo Temptation Island stanno attraverso un momento difficile ma non è detto che il loro amore sia giunto al capolinea. I due in questo momento stanno riprovando a ricucire i pezzi della loro storia nella speranza di poterne uscire più forti di prima.