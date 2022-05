La principessa firma un contratto milionario: sudditi perplessi

Le cifre del contratto firmato dalla principessa hanno lasciato tutti senza parole. Non sarà troppo? Le cifre fanno girare la testa

Le vicende legate ad una monarchia riescono spesso a sollevare un polverone, per tantissimi motivi. Uno di questi, inevitabilmente, è il lusso. Negli ultimi anni abbiamo visto spesso dei componenti della Royal Family sfoggiare abiti molto preziosi, magari accompagnati da gioielli costosissimi. La vita di duchi, principi e re ha sempre acceso la fantasia del popolo, seppur con qualche polemica.

Come quelle che ha scatenato Meghan Markle quando ha deciso di indossare un abito molto pregiato in occasione di un incontro con alcuni ragazzi provenienti da ambienti particolarmente poveri. Quelle foto hanno fatto il giro del mondo e l’ex attrice statunitense non ha fatto una bella figura, soprattutto con quei giovani studenti, i quali difficilmente riusciranno ad acquistare un capo del genere nel corso della loro vita.

Le voci su un contratto milionario che una principessa avrebbe firmato hanno acceso nuovamente le luci dei riflettori sulla monarchia. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

La Principessa Charlène ritorna a Monaco in cambio di un contratto milionario?

Alcune settimane fa sono state pubblicate le foto della Principessa Charlène di Monaco, tornata nel principato dopo diversi mesi di assenza, durante i quali i giornali hanno ipotizzato diverse teorie, compresa quella di un possibile divorzio. Charlène ha dovuto affrontare alcuni ricoveri per dei problemi di salute ma adesso l’attenzione si è spostata sull’aspetto economico della vicenda.

Secondo il settimanale francese Voici, i due consorti avrebbero stipulato un accordo per il versamento di 12 milioni di euro l’anno da parte di Alberto nei confronti di Charlène. La principessa avrebbe imposto la cifra dopo aver deciso di trasferirsi in Svizzera. Evidentemente, questo è un buon periodo per i membri della Royal Family per effettuare un trasloco.

I gemelli Jacques e Gabriella dovrebbero restare nel Principato di Monaco. Questo accordo sarebbe stato firmato per evitare scandali. Al suo interno, infatti, ci sarebbero delle clausole che impedirebbero a Charlène ed Alberto di parlare in pubblico della situazione della loro relazione. Recentemente, il principe è stato costretto a confessare il suo dispiacere per l’epilogo della sua relazione con sua moglie: “Sono triste ma so che lei è in un posto sicuro e che starà meglio”.